Ce dimanche, coup d’envoi à partir de 17h00 (28e journée de Ligue 1), le PSG reçoit le Stade Rennais sur sa pelouse du Parc des Princes. Une rencontre que sont susceptibles de manquer Achraf Hakimi et Nordi Mukiele, tous deux absents de l’entraînement du jour.

La semaine passée, le PSG s’est sorti du piège brestois grâce à un but salvateur de Kylian Mbappé dans les ultimes instants (1-2). Une victoire qui permet aux hommes de Christophe Galtier de compter dix unités d’avance sur leur plus proche poursuivant, l’Olympique de Marseille.

Mauvaise nouvelle avant Rennes

Marquinhos, Nordi Mukiele et Achraf Hakimi étaient, tous les trois, absents durant cette partie. Les trois joueurs ont débuté le choc face au Bayern quelques jours auparavant en étant en délicatesse physique. Conséquence de quoi, on a pu une nouvelle fois constater leur absence ce mercredi matin lors de la séance collective au Camp des Loges. Le Parisien nous indique que le capitaine brésilien souffre toujours des côtes, le latéral tricolore des ischios-jambiers et le Marocain de douleurs musculaires. Pour les deux derniers cités, le PSG avait précisé que leur retour à l’entraînement se fera cette semaine. Reste à voir s’ils pourront reprendre à temps, et dans de bonnes conditions, afin d’être disponibles ce dimanche soir face au Stade Rennais. Christophe Galtier a fait appel aux jeunes Younes El Hannach et Nehemiah Fernandez-Véliz pour les suppléer au cours de cette entraînement. Ethan Mbappé était également une nouvelle fois présent du haut de ses 16 ans.