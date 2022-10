PSG / Maccabi Haïfa : les notes des Parisiens dans la presse

Ce mardi soir, le PSG a validé sa qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions suite à sa démonstration sur sa pelouse face au Maccabi Haïfa (7-2). Un résultat obtenu grâce à un trio offensif, Messi-Neymar-Mbappé, en très grande forme.

Pour la onzième fois d’affilée, seuls le Bayern Munich et le Real Madrid font aussi bien, le PSG verra le printemps européen en mars prochain. Grâce à son large succès face au Maccabi Haïfa (7-2), le club de la capitale est assuré de finir dans les deux premiers, à égalité de points avec le SL Benfica (11 pts), et voudra assurer sa place de leader la semaine prochaine lors du déplacement sur la pelouse de la Juventus Turin (2 novembre). Et face au club israélien ce mardi soir, Christophe Galtier a pu compter sur un trio offensif en feu : Lionel Messi (2 buts et 2 passes décisives), Neymar Jr (1 but et 1 C.S.C provoqué) et Kylian Mbappé (2 buts et 2 passes décisives).

Le récital de la MNM, Marquinhos en difficulté dans les duels

Dans son schéma en 4-3-1-2. Le PSG a pu compter sur le retour d’un Sergio Ramos plus à l’aise dans un schéma à deux axiaux : « Deux grosses interventions en cinq minutes, peu pris dans la profondeur et il a remporté son duel face à Pierrot. » De son côté, Marquinhos montre également plus d’assurance balle au pied dans ce système. Cependant, le capitaine parisien « a encore eu du mal dans les duels (trois seulement disputés, un remporté) », comme le rapporte L’Equipe. Le milieu à trois s’est montré performant, notamment Renato Sanches qui a enchaîné une deuxième titularisation de suite : « Auteur de plusieurs retours précieux (31e), il a cherché constamment à défendre en avançant. C’est sur l’une de ses récupérations que Paris inscrit le 3e but. Avec ballon, il a été moins responsabilisé que le duo Ruiz – Vitinha », détaille le quotidien sportif. Concernant les trois offensifs, Lionel Messi a impressionné avec son doublé mais aussi avec « ses ouvertures parfaites, ses dribbles inspirés, ce sens du jeu inné et cette créativité infinie. »

De son côté, Le Parisien a apprécié la performance des Rouge & Bleu mais nuance la prestation de Fabian Ruiz, qui a eu beaucoup de déchets dans son jeu : « Il a eu du déchet, mais a touché beaucoup de ballons. Absent des débats au marquage sur le premier but, il concède le coup franc au départ. Il manque d’agressivité sur la seconde réalisation d’Haïfa (4-2, 51e). » Sans surprise, le septuple Ballon d’Or, Lionel Messi, a reçu la meilleure note du match : « Un délice, il n’y a pas d’autres mots ! Son extérieur du gauche pour l’ouverture du score est une merveille (1-0), comme sa passe pour Neymar sur la troisième réalisation ou son second but d’un enchaînement crochet – frappe à l’entrée de la surface. Passeur décisif pour Soler également (84e), il est privé du triplé par la barre (76e). Immense ! » Même s’il a encore tendance à trop garder le ballon à certains moments, Neymar Jr a été à l’origine de la plupart des situations parisiennes. Avec son carton jaune reçu pour contestation, le Brésilien sera absent pour le dernier match de poules face à la Juve.