Ce mardi, le PSG s’est imposé largement face au Maccabi Haïfa (7-2) à l’occasion de la 5e journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Un succès obtenu en très grande partie grâce au trio offensif, Neymar-Messi-Mbappé et dont profite à l’entièreté de l’effectif, comme l’a rappelé Vitinha.

Grâce à un récital de la MNM, le PSG s’est qualifié pour les 8es de finale de Ligue des champions. Désormais, le prochain objectif du club parisien sera de conserver la première place du groupe en allant s’imposer sur la pelouse de la Juventus Turin dans une semaine. Titulaire au milieu de terrain, Vitinha (noté 6.5/10 par la rédaction CS), a évolué un cran plus bas sur le terrain en raison de l’absence de Marco Verratti, suspendu. En zone mixte, l’international portugais est revenu sur la qualification du PSG. Il a également été questionné sur le récital du trio Messi-Neymar-Mbappé et sur sa forme actuelle, dans des propos rapportés par L’Equipe.

La qualification

« Le plus important était de se qualifier et on l’a fait ce soir avec un très beau match et un très bon résultat. C’était le plus important mais on veut maintenant terminer à la première place du groupe, et c’est ce qu’on va faire à Turin. »

La MNM

« C’est un plaisir, c’est un privilège de jouer aux côtés de Messi, Neymar et Mbappé. Je suis aux premières loges pour les voir. L’équipe entière est ébahie par leurs qualités. Ils font ce que personne d’autre ne fait. C’est un grand privilège. Nous voulons gagner la Ligue des champions, bien sûr ! Mais il ne faut pas regarder si loin, il faut d’abord penser au prochain match, contre la Juventus. Ensuite, on verra quel sera notre adversaire. Il faut y aller match après match. »

Sa performance

« J’essaie de m’améliorer à chaque match. Ce n’est pas facile. Nous avons des hauts et des bas, mais je dois maintenir une certaine constance, ce qui est très important. Je sais que j’ai eu un très bon début de saison. Je veux continuer comme ça et si possible m’améliorer pour améliorer l’équipe aussi, parce que c’est une conséquence logique. »