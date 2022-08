PSG : Sekou Yansané pense au Qatar

Le PSG est plus qu’actif en cette fin de mercato, et les portes de sorties s’ouvrent les unes après les autres. En effet, en plus joueurs qui composaient le « groupe 2 », d’autres éléments sont amenés à quitter le club de la capitale. C’est en ce sens que le défenseur Abdou Diallo se dirige vers le RB Leipzig, et Leandro Paredes pourrait lui rebondir à la Juventus Turin. Cependant, certains titis parisiens pourraient quitter leur club formateur cet été. C’est le cas de Sekou Yansané. Le jeune attaquant de 19 ans a réalisé une belle saison l’exercice passé sous les ordres de Zoumana Camara. Ce qui lui a permis de jouir de l’intérêt du FC Utrecht en Eredivisie selon des informations du journal L’Equipe. Le PSG avait pour ambition de prolonger Sekou Yansané avant de le prêter avec option d’achat aux Pays-Bas. Pour rappel, le titi est sous contrat avec le Paris Saint-Germain, jusqu’en juin 2023.

Une tout autre direction pour Yansané ?

Cependant, aujourd’hui, les derniers échos parlent d’une tout autre destination pour le jeune attaquant. En effet, Loïc Tanzi évoque une réflexion menée par le titi parisien autour d’une offre en provenance du Qatar. A seulement 19 ans, Sekou Yansané aurait sur la table « une grosse offre du championnat local« . En décembre 2021, au micro de PSG TV, l’attaquant espérait pourtant batailler pour une place au sein de l’effectif professionnel de son club formateur : « Je suis très content et j’espère que ce sera le début d’une longue série« , avait-il déclaré à l’issue de son premier match dans la cour des grands (1-1 face à Lorient). Une trajectoire qui peut paraître étonnante pour un joueur qui a les moyens de se faire une place en professionnel dans une écurie européenne.