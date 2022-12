Le PSG retrouve le chemin des terrains ce mercredi soir (21 heures avec la réception de Strasbourg dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Galtier pourra compter sur un onze très compétitif avec les titularisations de Neymar et Kylian Mbappé.

10 jours après la finale de la Coupe du Monde, le PSG retrouve la compétition officielle avec la réception de Strasbourg – au Parc des Princes – dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Alors que l’on pouvait craindre l’absence des joueurs majeurs côté Rouge & Bleu en raison de leurs parcours au Mondial, seul Lionel Messi, vainqueur de la compétition, manque à l’appel. Il faut aussi noter les absences de Presnel Kimpembe, qui ne devrait pas revenir avant un mois, Nuno Mendes, attendu dans deux semaines à l’entraînement et Renato Sanches, qui devrait revenir à l’entraînement en fin de semaine. Pour cette rencontre contre le 19e du championnat, Christophe Galtier a aligné une très belle équipe. Gianluigi Donnarumma gardera les buts. Il sera défendu par Nordi Mukiele, Sergio Ramos, Marquinhos et El Chadaille Bitshiabu en latéral gauche. Annoncé titulaire, Juan Bernat n’est pas sur la feuille de match. Aucune indication n’a été dévoilée sur son absence. Le milieu de terrain a été confié à Marco Verratti, Fabian Ruiz et Vitinha. Neymar sera en soutien du duo d’attaque, Kylian Mbappé et Hugo Ekitike. Du côté de Strasbourg, sept absents sont à déplorer. Kevin Gameiro, l’ancien parisien, est titulaire dans le trio d’attaque avec Ajorque et Thomasson.

Feuille de match PSG / Strasbourg

16e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : Canal Plus Sport 360 – Arbitre : Clément Turpin – Arbitres assistants : Cyril Gringore et Nicolas Danos – Quatrième arbitre : Ruddy Buquet – VAR : Eric Wattellier et Olivier Thual