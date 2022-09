Trois Parisiens appelés avec l’Equipe de France U19

Si la majorité de l’effectif professionnel sera concernée par la trêve la semaine prochaine, certains jeunes du centre de formation sont également appelés à l’image de Warren Zaïre-Emery.

Après le match face à l’Olympique Lyonnais ce dimanche (20h45 sur Prime Video), de nombreux joueurs du PSG seront concernés par la première trêve internationale de la saison 2022-2023. Et depuis quelques jours, les sélectionneurs dévoilent leur liste. Après l’équipe de France A, la catégorie U19 a également dévoilé son groupe pour le tournoi international en Serbie qui aura lieu du 22 au 26 septembre.

Deux membres du groupe Elite sélectionnés

Et pour ce tournoi, le sélectionneur des U19, Lionel Rouxel, a convoqué un groupe de 22 joueurs où figure trois Parisiens. Élément prometteur de la formation parisienne, Warren Zaïre-Emery a été convoqué (joueur le plus jeune de la liste), tout comme le défenseur central, El Chadaille Bithsiabu. Le dernier joueur du PSG est Younes El Hannach. Lors de ce tournoi, les Bleuets affronteront le Portugal (22 septembre), la Finlande (24 septembre) et la Serbie (26 septembre). Cette épreuve amicale aura pour but de préparer le 1er tour de qualification à l’Euro 2023 qui aura lieu du 16 au 22 novembre.