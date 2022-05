L’avenir de Kylian Mbappé se trouve sur toutes les lèvres. Une situation qui traîne légèrement en longueur mais qui devrait, heureusement, arriver à son terme dans les jours à venir. En fin de contrat en juin prochain, l’international tricolore n’aurait toujours pas arrêté sa décision définitive alors que deux offres lui seraient parvenues : une prolongation XXL offerte par le PSG ou un contrat longue durée avec le Real Madrid. Pour l’heure, ce dossier parait plus flou que jamais, les informations contradictoires se multipliant.

Ce jeudi soir, c’est Le Parisien qui y allait de ses échos en nous expliquant qu’un accord de principe avait été trouvé entre l’entourage du joueur et Kylian Mbappé. Problème, dans la foulée, cette affirmation s’est vue démentir par de nombreuses sources, à commencer par la mère du principal intéressé, Fayza Lamari.

Bientôt la fin du suspense

Ce dimanche, c’est La Gazzetta dello Sport qui évoque ce dossier brûlant dans ses colonnes. Selon cette source, Kylian Mbappé serait toujours en réflexion. À l’heure où sont écrites ces lignes, le Real Madrid garderait une longueur d’avance. D’ailleurs, GDS affirme qu’un accord pour les droits d’image serait en passe d’être bouclé entre Mbappé et la Casa Blanca. Pour sa part, le PSG fait tout pour faire pencher la balance de son côté et reste clairement une option viable dans la tête de son numéro 7. Le média transalpin explique, en outre, que cette hypothétique prolongation dépasse même le microcosme rouge et bleu et serait devenue un enjeu politique à l’échelon hexagonal. On pense, bien évidemment, aux JO 2024 qui auront lieu en France. Un enjeu également politique pour Doha qui aimerait pouvoir conserver l’un des meilleurs joueurs de la planète football en terres parisiennes à quelques mois seulement de la Coupe du Monde au Qatar.

En tout cas, toujours selon GDS, ce feuilleton arrive bientôt à son épilogue puisque la réponse définitive de Kylian Mbappé est attendue la semaine prochaine.