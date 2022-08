Après deux journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG et plus que jamais leader du championnat de France. Après s’être imposé sur le score de 0-5 sur la pelouse du Clermont Foot, le club de la capitale l’a emporté au Parc des Princes à l’occasion de la deuxième journée ce samedi soir 5-2 face au MHSC. Avec ces dix buts inscrits en deux rencontres, le Paris Saint-Germain soigne son goal-average, et réalise par la même occasion un début de saison inédit tant grâce à cette pluie de buts, que par cette première place au classement acquise dès son entrée dans la compétition. Cependant, malgré ces faits inédits, le PSG peut cette saison espérer réaliser une autre performance jamais réalisée dans l’histoire du club Rouge & Bleu.

Au zénith du début à la fin

En effet, le PSG a l’occasion en 2022-2023 de passer toute la saison à la première place du classement de Ligue 1 Uber Eats, une performance qui deviendrait alors historique. Dans ce domaine, le club de la capitale a déjà passé 37 journées de championnat consécutives à la première place (2015-2016 & 2018-2019). Malgré l’acquisition de son dixième titre de champion de France, le PSG peut encore trouver des records à réaliser à l’échelle nationale. En effet, en plus de s’installer sur la première marche du podium tout au long de la saison, les hommes de Christophe Galtier ont également la possibilité de devenir l’équipe ayant marqué le plus de points dans l’élite (96), et d’engranger le plus de victoires sur une saison (30), deux records détenus par le Paris Saint-Germain lui-même.

Par ailleurs, depuis Reims en 1961, jamais un club n’avait inscrit 10 buts en deux journées championnat de première division française. Une performance qui pourrait lancer le PSG dans la quête du record de but inscrit sur une saison : RC Paris, 118 buts en 1960.