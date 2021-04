Geyoro : “On a mis tous les ingrédients pour être au top”

Les Parisiennes ont réalisé un véritable exploit ce dimanche après-midi. Opposées à l’OL en quarts de finale retour de l’UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG ont réussi à renverser les Lyonnaises au Groupama Stadium (2-1). Avec ce succès à l’extérieur (2-2 en score cumulé), les joueuses d’Olivier Echouafni vont affronter Barcelone en demi-finales de l’UWCL. Auteure du but égalisateur ce dimanche, Grace Geyoro, a évoqué cette qualification parisienne, au micro de RMC Story.

“On est très contentes, on ne s’en rend pas compte encore. On a fait un gros match collectif, on a marqué deux buts et on n’a jamais lâché. On a joué face à une grosse équipe, elles ont gagné beaucoup de trophées et maintenant c’est à nous d’y croire. On a mis tous les ingrédients pour être au top. On a un groupe fort et solide, on l’a démontré aujourd’hui et on est fiers de nous.”