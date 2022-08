Quand l’avenir de Paredes est lié à celui de… Milik

Dans la mission dégraissage de l’effectif au PSG, la grande majorité des éléments concernés évolue au milieu de terrain. C’est le cas de Leandro Paredes. L’international argentin devrait plier bagage et rebondir en Serie A. Si le message de sa nouvelle direction sportive semble être reçu par le numéro 8 parisien, ce dernier est l’objet d’un fort intérêt de la Juventus Turin. Selon de nombreux médias, l’Argentin aurait déjà donné son accord afin de rejoindre le club turinois, en attendant que les deux écuries trouvent un terrain d’entente… Ce qui ne semble pas une mince affaire.

De nombreuses hypothèses pour Paredes

La Juventus souhaite se renforcer en cette fin de mercato et surtout dans le secteur offensif. Première piste, celle menant à Memphis Depay. L’international néerlandais est très intéressé par une arrivée en terre turinoise et l’envie est réciproque. Pour ce faire, le Barça serait prêt à le libérer de son contrat mais ses demandes salariales sont importantes… bien trop pour les Bianconeri. Comme l’évoque la Gazzetta dello Sport, les dirigeants italiens se tourneraient donc vers un plan B, qui serait moins cher pour le club et celui-ci se nommerait… Arkadiusz Milik ! L’avant centre de l’OM a l’avantage d’être une piste moins onéreuse et n’est plus désirée côté phocéen. L’objectif d’aller chercher le l’attaquant polonais ? Conserver des fonds pour faire venir Paredes.

Autre hypothèse qu’évoque le quotidien italien, la Juve pourrait forcer le départ d’un de ses milieux de terrain pour laisser une place dans son effectif afin d’accueillir l’Argentin. Celui-ci serait Denis Zakaria, pisté par l’AS Monaco. Un transfert du milieu suisse pourrait donc permettre au club turinois d’accélérer sur Leandro Paredes même si les deux clubs seraient d’accord pour une opération sous la forme d’un prêt

Di Maria met aussi son grain de sel

Leandro Paredes est extrêmement convoité par la Juventus, mais aussi par certains de ses nouveaux joueurs. Angel Di Maria, arrivé libre du… Paris Saint-Germain, souhaiterait retrouver son compatriote en Italie. Comme l’annonce Tuttosport dans son édition du jour, les deux joueurs argentins voudraient évoluer de nouveau sous les mêmes couleurs. Pour cela, l’actuel milieu de terrain se ferait aider par les agents de Di Maria pour forcer transfert. À J-11 de la fin du mercato, ces prochains jours s’annoncent intense du côté de la capitale !