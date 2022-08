Depuis son intronisation dans l’organigramme du PSG, Luis Campos avance ses pions sur le marché des transferts. En effet, le nouveau conseiller sportif des Rouge & Bleu travaille encore sur de nombreux dossiers afin de renforcer l’équipe parisienne à quelques semaines de la fin du mercato. Ainsi, plusieurs postes sont encore ciblés : défenseur central, milieu de terrain et attaque. Si certaines pistes sont revenues, une semble définitivement terminée, celle menant à Milan Skriniar.

« Heureux » qu’il reste à l’Inter

Ces derniers jours, les informations de nombreux médias italiens indiquaient que cette piste était close côté PSG. Gianluca Di Marzio expliquait que le PSG avait rencontré les dirigeants de l’Inter Milan. La proposition sur la table, de 50 millions d’euros + des bonus, avait été refusée par les milanais. Une information confirmée par Fabrizio Romano qui révélait que le président de l’Inter, Steven Zhang, avait décidé de conserver Milan Skriniar après la dernière offre du PSG et le dirigeant intériste souhaitait même débuter les négociations pour une prolongation de contrat jusqu’en 2027.

Ce samedi après sa large victoire à domicile face à la Spezia (3-0), le coach de l’Inter, Simone Inzaghi, a été invité à réagir au mercato de son équipe, et a partagé sa joie de conserver le taulier slovaque :

« Nous sommes vraiment heureux que Škriniar ne soit plus disponible sur le marché. Ce n’est pas facile de gérer ce genre de situations avec le championnat en cours et le marché des transferts toujours ouvert ».

Une déclaration qui confirme la porte définitivement fermée la porte pour le défenseur central. Le PSG a désormais un peu plus de 10 jours pour trouver son bonheur afin de renforcer son arrière garde.