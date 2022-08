Après une semaine de préparation, le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video) avec un déplacement sur la pelouse du LOSC dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1. Victorieux de ses deux premiers matches, le club de la capitale voudra enchaîner et poursuivre son sans-faute. En face, le LOSC reste sur un match nul face au FC Nantes (1-1) et voudra offrir un beau spectacle pour les 10 ans du Stade Pierre Mauroy. À cette occasion, le coach des Dogues – Paulo Fonseca – s’est exprimé sur cette affiche face aux Rouge & Bleu dans des propos rapportés par Le Figaro.

Peut-il appliquer son jeu offensif face au PSG ?

« Evidemment, le PSG nous obligera peut-être à défendre plus parfois, mais notre intention n’est pas de mettre le bus devant le but et de jouer uniquement en contre-attaque… On veut avoir le ballon, on veut attaquer avec beaucoup de joueurs, défendre haut, réagir vite à la perte de balle. Après, on joue contre le PSG, qui normalement a plus le ballon, mais on va essayer d’empêcher Paris d’être à l’aise, de jouer dans le confort. Il faudra surtout être bien équilibré. »

Est-ce mieux de s’adapter à l’adversaire ou de conserver son style jeu ?

« Vous pouvez faire les deux. Depuis que je suis arrivé, j’ai promis aux supporters et à mes joueurs qu’on serait une équipe courageuse, peu importe que l’on joue contre Nantes ou le PSG donc je dois montrer ce courage aux joueurs. Je ne peux pas leur dire: ‘On va jouer contre le PSG donc on doit tout changer et on va mettre le bus devant le but et seulement défendre’. Cela n’aurait aucun sens. Si je demande du courage aux joueurs, je dois être le premier à montrer du courage. C’est mieux de perdre avec nos idées que d’avoir peur et de tout changer. »

A-t-il peur du PSG ?

« Non pas du tout. C’est le bon moment pour montrer l’état d’esprit et la valeur de l’équipe face au meilleur club de Ligue 1, c’est l’occasion idéale. Et les joueurs ne pourront pas montrer leur valeur si on ne fait que défendre… On n’a rien à perdre dans ce match et au contraire on a tout à gagner. Après, si Paris est meilleur, on devra l’accepter. Mais je veux que l’on n’ait aucun regret. Si on perd mais qu’on a essayé de jouer, montré du courage et qu’on s’est battu jusqu’au bout, je serai satisfait de mes joueurs. »

En conférence de presse, le coach portugais a également rappelé les attentes qu’il avait autour de son équipe pour ce choc face au PSG, dans des propos rapportés par L’Equipe : « Rien ne change parce qu’on joue contre le PSG. Même si c’est la meilleure équipe de France, nos intentions seront les mêmes. On devra certainement défendre plus, mais toujours avec le même courage. On veut garder le ballon, attaquer et presser comme on le fait d’habitude. J’attends de mes joueurs qu’ils montrent du courage et de la combativité jusqu’à la dernière seconde du match. On va donner notre maximum. »