Quel onze du PSG pour affronter Toulouse ?

Leader du championnat après 4 journées, le PSG entame un marathon de matches avec un rythme effréné d’une rencontre tous les trois jours jusqu’à la trêve internationale prévue fin septembre. Et ce mercredi, les champions de France en titre se déplacent sur la pelouse du Toulouse FC (21h sur Canal Plus Foot) à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1. Après un match nul face à l’AS Monaco (1-1), les hommes de Christophe Galtier auront pour objectif de conserver leur fauteuil de leader. Et pour cette rencontre, le coach parisien va effectuer un léger turn-over. Si Presnel Kimpembe (mollet) et Pablo Sarabia (jambe) sont forfaits, Vitinha fera son retour de suspension.

Des changements attendus en défense

Et pour ce match en milieu de semaine, certains changements vont avoir lieu par rapport au dernier match face aux Monégasques. Si Gigio Donnarumma enchaînera dans les buts, la défense à trois va connaître des modifications en l’absence de Presnel Kimpembe. En effet, Danilo Pereira devrait dépanner en défense centrale. Concernant les deux autres axiaux, les noms varient selon les médias. Pour Le Parisien, Abdou Diallo devrait remplacer l’international français et être associé à Marquinhos. Du côté de L’Equipe, Sergio Ramos devrait débuter et porter le brassard afin de faire souffler l’actuel capitaine, victime de crampes face à l’ASM. Ainsi, Nordi Mukiele pourrait évoluer en tant qu’axial droit. Au poste de piston, Juan Bernat est pressenti pour débuter à gauche, tandis que le côté droit sera occupé par Achraf Hakimi ou Nordi Mukiele. Si Vitinha effectuera son retour à la compétition, le Portugais pourrait être associé à Renato Sanches ou Marco Verratti. Enfin, concernant l’attaque, L’Equipe et Le Parisien sont unanimes, le trio Messi-Neymar-Mbappé devrait de nouveau être associé.