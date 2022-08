Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 31 août 2022. Le match contre Toulouse, les joueurs qui profiteront du turn-over, les onze probables et le point sur le mercato dans le sens des arrivées et des départs.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le turn-over qu’effectuera Christophe Galtier lors des prochaines rencontres du PSG. En effet, avec le marathon de matches qui arrive, certains joueurs auront plus de temps de jeu dans les jours à venir, notamment avec les deux déplacements de la semaine à Toulouse ce mercredi et à Nantes samedi. Peu utilisé cette saison à l’exception de quelques apparitions en fin de match, Juan Bernat va retrouver un temps de jeu plus conséquent. Doublure de Nuno Mendes, le latéral gauche n’a jamais réussi à retrouver son niveau d’avant sa blessure au genou contractée en septembre 2020. Mais sa qualité technique et sa maîtrise de la défense à trois vont permettre à l’Espagnol de 29 ans de trouver rapidement ses repères, et ce dès le match contre Toulouse où il devrait être titulaire. Recruté cet été, Nordi Mukiele devrait aussi débuter cette rencontre face au TFC. Sa polyvalence aussi bien en tant que piston droit ou défenseur axial peut lui permettre de débuter les deux prochaines journées. Arrivé assez tôt dans la pré-saison, l’international français a eu le temps de comprendre son nouvel environnement et « le staff technique apprécie la qualité de son travail jusqu’à maintenant. »

Autre joueur qui va profiter de ce turn-over, Danilo Pereira. Auteur d’une bonne entrée face à l’AS Monaco (1-1), l’international portugais devrait être utilisé comme défenseur central face à Toulouse afin de faire souffler Sergio Ramos. Sa polyvalence et son profil unique sont appréciés par le staff des Rouge & Bleu. « Galtier vante aussi en privé l’excellent état d’esprit de l’international portugais, qui ne pose aucun problème dans le groupe malgré un rôle de doublure confirmé », assure LP. Autre joueur apprécié pour son état d’esprit, Pablo Sarabia. Absent face à Toulouse en raison d’un choc à la jambe gauche, l’Espagnol pourrait faire son retour pour le déplacement à Nantes. Cette saison, Pablo Sarabia occupera le rôle de doublure du trio offensif, Mbappé-Neymar-Messi. Enfin, Hugo Ekitike va aussi profiter de l’enchaînement des matches pour accumuler plus de temps de jeu.

Ce déplacement à Toulouse marque le début d’un rythme très soutenu jusqu’à la Coupe du monde 2022 en novembre-décembre. Et grâce à sa bonne préparation, le PSG a les arguments nécessaires pour aborder au mieux ce marathon de matches. À l’instar des équipes engagées en Coupe d’Europe, le club de la capitale va disputer 6 matches en 19 jours jusqu’à la trêve internationale de septembre. En effet, les Rouge & Bleu enchaîneront les matches face à Toulouse (31 août), Nantes (3 septembre), la Juventus Turin (6), Brest (10), le Maccabi Haïfa (14) et enfin Lyon (18). « 19 jours, 6 matchs, 540 minutes de jeu, 9 100 km parcourus, de quoi émousser les organismes. » Les prochaines semaines doivent montrer l’importance et l’efficacité de la préparation estivale. Et le groupe de Christophe Galtier va s’étoffer dans les jours à venir avec l’arrivée de Fabian Ruiz tandis que d’autres renforts « sont attendus et devraient permettre d’aborder cette première moitié de saison avec une plus grande sérénité. » Surtout qu’entre la fin de la première trêve internationale et le début de la Coupe du monde, le club de la capitale retrouvera un rythme effréné avec 11 matchs entre le 2 octobre et le 13 novembre.

XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Danilo, Marquinhos (c), Diallo – Mukiele, Verratti, Vitinha, Bernat – Messi – Neymar, Mbappé

Enfin, le quotidien francilien revient sur la journée mouvementée du mardi dans le mercato du PSG. En effet, le club de la capitale a officialisé l’arrivée de Fabian Ruiz tard dans la nuit. L’ancien Napolitain sera la dernière pierre du chantier du milieu de terrain après les arrivées de Vitinha et Renato Sanches dans ce secteur. L’Espagnol devrait être imité par son compatriote, Carlos Soler. Alors qu’il lui restait une année de contrat à Valence, le milieu offensif de 25 ans sera considéré « comme la recrue offensive recherchée par la direction parisienne. » Ainsi, Christophe Galtier dispose d’un effectif presque au complet mais « la dernière recherche se concentre sur le poste de défenseur axial, droitier de préférence, afin de suppléer le vieillissant Sergio Ramos », rappelle LP. La piste menant à Milan Skriniar est toujours active, mais les négociations avec l’Inter Milan sont très difficiles, comme l’a confirmé le coach parisien en conférence de presse. De son côté, le Slovaque reste dans l’attente d’un accord entre les deux clubs. « Ce dossier devrait se conclure ou se ranger à la toute fin du mercato. »

Dans le sens des départs, Leandro Paredes va prochainement quitter le PSG. En effet, Christophe Galtier a annoncé un accord de principe entre le joueur et la Juventus Turin. L’Argentin sera absent du déplacement à Toulouse pour faciliter son départ dans le Piémont. Il reste toujours à trouver un accord avec les Rouge & Bleu, qui espèrent toucher 15M€ dans cette opération (prêt avec obligation d’achat). Concernant les autres probables départs, Idrissa Gueye prend la direction d’Everton tandis que Layvin Kurzawa a trouvé un point de chute à Fulham. « Il restera ensuite à Paris quelques dossiers épineux : ceux de Julian Draxler, Rafinha et Mauro Icardi. »

De son côté, L’Equipe évoque aussi ce match face au TFC ce mercredi soir (21h sur Canal Plus Foot) et la rotation d’effectif que va mettre en place Christophe Galtier. Et certains joueurs auront une carte à jouer. Juste après le match face à l’AS Monaco (1-1) dimanche dernier, le coach parisien a axé les deux séances d’entraînement sur la récupération et le travail devant le but. Ainsi, il n’a pas pu mettre en place son onze pour cette rencontre face au Toulouse FC. Outre le retour de suspension de Vitinha, d’autres joueurs pourraient retrouver du temps de jeu au Stadium, à l’image de Juan Bernat. S’il ne possède pas le même volume de jeu que son coéquipier Nuno Mendes, le latéral gauche peut profiter de son expérience pour apporter ses qualités. De plus, Christophe Galtier pourra toujours compter sur la fiabilité de Danilo Pereira. En effet, le champion d’Europe 2016 a montré sa rigueur tactique face à l’AS Monaco, une qualité non négligeable pour conserver l’équilibre d’équipe. Il peut aussi dépanner avec brio en défense centrale.

Autre joueur polyvalent, Nordi Mukiele. Seul joueur à être entré à chaque match, le Français a déjà évolué dans un système à trois défenseurs au RB Leipzig et « dispose de repères tactiques particulièrement précis. » Son adaptation est jugée bonne par le staff et il a même surpris ses coéquipiers. En effet, « Avec Ramos et Navas, il fait partie de ceux qui quittent le centre d’entraînement le plus tard. » Enfin, Hugo Ekitike sera l’autre joueur qui profitera de l’enchaînement des matches. L’attaquant a laissé une belle impression générale lors des séances d’entraînement. « L’international Espoirs ronge son frein depuis plusieurs jours et s’étonne parfois, en privé, de ne pas disposer de plus de temps de jeu », rapporte L’E.

XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Mukiele, Danilo, Ramos (c) – Hakimi, Vitinha, Sanches, Bernat – Messi, Mbappé, Neymar

Le quotidien sportif se concentre également sur le coup d’accélérateur du PSG dans son mercato, aussi bien dans le sens des départs que des arrivées. En effet, le club de la capitale a officialisé sa cinquième recrue avec Fabian Ruiz et prochainement sa sixième en la personne de Carlos Soler. « À ce rythme-là, la dernière journée du mercato parisien pourrait être assez calme », même si Christophe Galtier a annoncé que les négociations n’étaient pas terminées avec Milan Skriniar (Inter Milan). Mais, « Paris réfléchit déjà à des solutions défensives pour janvier. » Concernant Fabian Ruiz, il a paraphé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2027, et a coûté 25M€, si les bonus sont activés. Reste à connaître l’état physique du joueur qui a été écarté du groupe napolitain ces dernières semaines. Pour Carlos Soler, le PSG a trouvé un accord avec Valence autour d’une indemnité de 22M€ bonus compris (17M€+5M€). Tout comme son compatriote, il va parapher un contrat de cinq saisons. S’il avait également la possibilité de prolonger avec le club de Valence et de devenir le joueur le mieux payé de l’effectif, « la perspective d’évoluer au PSG l’a emporté. »

Dans le sens des départs, Leandro Paredes sera bientôt un joueur de la Juventus Turin. L’Argentin ne sera pas présent à Toulouse ce mercredi et il a déjà trouvé un accord avec la Vieille Dame. De son côté, Layvin Kurzawa devrait découvrir la Premier League. En effet, un accord total a été trouvé ce mardi soir entre le PSG, le joueur et Fulham. L’entraîneur des Cottagers, Marco Silva, avait fait du latéral français sa priorité depuis un mois. Concernant, Idrissa Gueye, « il est attendu à Everton ce mercredi pour y signer un contrat de deux ans, avec une année en option. » Le PSG devrait toucher une dizaine de millions d’euros dans cette opération. Toujours selon L’Equipe, Antero Henrique continue de terminer les négociations pour envoyer Mauro Icardi à Galatasaray. Pour Julian Draxler et Rafinha, le club travaille toujours pour leur départ. Le cas de Keylor Navas reste plus complexe. S’il était d’accord pour rejoindre le Napoli, les discussions entre les deux clubs « ont ralenti jusqu’à sembler s’éteindre. »

Enfin, le cas Abdou Diallo reste aussi complexe à gérer. Alors que le PSG souhaite le transférer, le joueur se dit prêt à jouer face au TFC ce mercredi, en l’absence de Presnel Kimpembe, touché au mollet. À ce jour, le club de la capitale n’a pas reçu d’offre pour son international sénégalais. « En Allemagne, des clubs qui disputent une Coupe d’Europe se sont renseignés, sans aller beaucoup plus loin. » Mais un point de chute pourrait être trouvé en Angleterre. « Deux ou trois clubs (dont Everton)se sont renseignés sur la faisabilité de l’opération », rapporte L’Equipe. Concernant les jeunes de l’effectif, les discussions ont repris entre le PSG et Sunderland pour un prêt avec option d’achat pour Edouard Michut. Le club de Championship a fait des efforts financiers pour le milieu de 19 ans, cependant la clause de rachat souhaitée par le club parisien n’a pas pu être intégrée car cela est interdit en D2 anglaise. Concernant Djeidi Gassama, la solution souhaitée est une prolongation et un prêt à Eupen, Schalke 04 ou Almeria. De son côté, Sekou Yansané « dispose d’une grosse offre au Qatar. »