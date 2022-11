Ce mercredi, le PSG disputera son dernier match de Ligue des champions face à la Juventus Turin (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1). Et à la veille de cette rencontre, Christophe Galtier devra faire un choix en défense centrale.

Pour ce dernier match de la phase de groupes de Ligue des champions, décisif pour la première place, le PSG pourra compter sur un groupe quasi au complet où seul Neymar devrait être absent en raison d’une suspension, tandis que Danilo Pereira a fait son retour aux séances collectives. Et alors que le schéma en 4-3-1-2 devrait de nouveau être reconduit, Christophe Galtier devra faire un choix en charnière centrale.

La charnière Marquinhos-Ramos privilégiée

Avec le retour à la compétition de Presnel Kimpembe, une concurrence sera mise en place pour l’axe de la défense, à moins d’un retour à une défense à trois. Et à ce jour, c’est la charnière Sergio Ramos-Marquinhos qui est pressentie à plus de 24h du match face à la Vieille Dame, comme indiqué par L’Equipe dans son édition du jour. Le quotidien sportif rapporte également que Carlos Soler devrait bien pallier l’absence de Neymar Jr et être en soutien de Lionel Messi et Kylian Mbappé. Une position que l’Espagnol avait déjà occupé lors de la victoire face à l’AC Ajaccio (3-0). À noter le probable retour dans le onze de Nuno Mendes. Remplaçant face à Troyes (4-3) ce week-end, Fabian Ruiz devrait retrouver une place de titulaire aux côtés de Marco Verratti et Vitinha.

De son côté, Goal confirme l’association Marquinhos-Sergio Ramos en charnière centrale et la titularisation de Carlos Soler en pointe basse de l’attaque parisienne. L’international français a connu un retour compliqué face à Troyes et manque encore de repères. Concernant Nuno Mendes, il pourrait bien retrouver une place de titulaire après avoir disputé cinq minutes face à l’Estac samedi dernier. « Le staff a été impressionné par son retour à l’entraînement il y a plus d’une semaine après avoir été touché aux ischios-jambiers. » Si son retour a été accompagné avec précaution, la possibilité de voir l’international portugais démarrer est envisageable, rapporte Goal.

XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Ramos, Nuno Mendes – F.Ruiz, Verratti, Vitinha – Soler – Messi, Mbappé