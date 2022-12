La Coupe du Monde a fermé ses portes dimanche après-midi avec la finale remportée par l’Argentine dans un match complètement fou contre la France (3-3, 4 t.a.b à 2). Avec 11 joueurs présents au Qatar, le PSG va recevoir une belle somme de la part de la FIFA.

Le PSG a un nouveau champion du Monde dans ses rangs, après 2018 et Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe et Alphonse Areola, c’est au tour de Lionel Messi de revenir d’un Mondial avec le trophée. Lors de cette Coupe du Monde au Qatar, 11 joueurs du PSG étaient présents. Kylian Mbappé pour la France, Lionel Messi pour l’Argentine, Danilo Pereira, Vitinha, Nuno Mendes pour le Portugal, Achraf Hakimi pour le Maroc, Carlos Soler et Pablo Sarabia pour l’Espagne et Neymar, Marquinhos avec le Brésil et Keylor Navas pour le Costa Rica. Depuis 2010, la Fifa met en place un système d’indemnisation pour les clubs qui libèrent leurs joueurs pour une compétition organisée par l’instance mondiale, rapporte le Parisien.

Le PSG devrait recevoir 3,1 millions d’euros de la Fifa

Le quotidien sportif explique que « les formations concernées touchent environ 10 000 euros par joueur, un chiffre multiplié par le nombre de jours de présence avec la sélection. » Pour les clubs de Ligue 1, l’enveloppe s’élèverait à 12,1 millions d’euros. Et c’est le PSG qui devrait toucher le plus, 3,1 millions d’euros. Par exemple, les Brésiliens Marquinhos et Neymar devraient rapporter chacun 265 000 euros, Achraf Hakimi – demi-finaliste avec le Maroc – 300 000 euros. Les deux finalistes du Mondial, Lionel Messi et Kylian Mbappé apporteront eux 700 000 euros indique Le Parisien. Ce dernier conclut en expliquant que d’autres internationaux, même s’ils ne sont plus au PSG, vont aussi rapporter au club de la capitale. « Les règles de la Fifa indiquent que tout joueur ayant passé les deux dernières années au club lui rapporte de l’argent au prorata. »