Le PSG reçoit demain soir (21 heures, Canal Plus Décalé) Saint-Etienne dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Mauricio Pochettino s’est présenté devant la presse. L’état du groupe, la finale de la Champions League a Stade de France, la possible sanction de Marco Verratti. Il a évoqué plusieurs sujets. Extraits choisis.

Les blessures

« On ne se cherche pas d’excuses, on a un effectif qui permet d’être compétitif malgré les blessures et les suspensions.«

La possible suspension de Verratti

« J’espère qu’il y aura du bon sens dans cette décision, et qu’on comprendra que les joueurs peuvent faire des déclarations non appropriées à chaud, juste après un match. J’aimerais aussi qu’on parle d’une unification des critères de sanctions. Ce serait bien qu’il y ait une discussion entre les personnes qui s’occupent de ça. Je veux avoir une critique positive pour que les arbitres français soient dans les meilleures conditions et au plus haut niveau possible.«

La finale de C1 au Stade de France

« C’est une motivation en plus, il y a une grande excitation. On a déjà participé à une finale de Ligue des champions et c’est quelque chose d’extraordinaire. Mais il y a beaucoup de travail devant nous pour y arriver.«

Layvin Kurzawa

« Il y a peut-être un problème de communication (le point médical ndlr), mais Kurzawa a un problème au dos qui l’empêche de s’entraîner.«

Nuno Mendes

« Il est arrivé en retard, le dernier jour du mercato. Il s’est bien entraîné, il a une marge de progression énorme. S’il continue avec cette progression, il peut aller très loin. Il a une maturité mentale et physique, il peut jouer au haut niveau sans montrer de stress. Il est appelé à être l’un des meilleurs. Son adaptation en France s’est très bien passée.«

L’état physique de Sergio Ramos

« C’est celui qui souffre le plus. Il est déçu et frustré. On essaye de l’aider avec tous nos moyens. On a un très bon staff médical qui fait tout pour l’aider. Nous, derrière, on lui apporte un soutien moral. On espère qu’il va pouvoir revenir au plus vite et faire ce qu’il aime le plus, c’est-à-dire jouer.«

L’efficacité offensive

« C’est un problème qui ne me préoccupe pas. On se fait du souci quand on ne se procure pas d’occasions, là, ce n’est pas notre cas. On a des joueurs talentueux, qui savent marquer. Cette semaine, on a mis l’accent sur ça à l’entraînement.«

Possible d’aligner les quatre stars de l’attaque ensemble ?

« On parle de ça depuis le début de la saison. On ne va pas se répéter. »

Sur la déclaration de Pascal Dupraz

« C’est une façon de motiver ses joueurs, de dire qu’ils viennent là pour être compétitifs. J’ai aussi été dans des clubs comme l’Espanyol ou Southampton, avec des matchs contre des grosses équipes comme le PSG. On sait qu’il faut être prêts à un combat de 90 minutes. C’est une équipe en difficulté, donc ce sera un match difficile. Ce sera à nous d’être dans de bonnes dispositions. Il faudra être au niveau.«

Danilo Pereira

« Professionnalisme, engagement, sentiment d’appartenance à un groupe… Ce sont toutes les qualités qu’on voit en lui. Il a trouvé son rôle, aider l’équipe au-delà de son rendement, il se met toujours au service de son équipe.«

Ce qu’il préfère en tant qu’entraîneur

« Le football est construit comme quelque chose de global. On ne peut pas séparer tous les secteurs. On peut faire un exercice tactique avec des composantes physiques. Les entraîneurs donnent seulement des priorités en fonction des moments de la saison et de ce qu’on peut voir.«