Jallet : « On a senti une mainmise sur la première période »

Pour son retour à la compétition après la trêve internationale, le PSG a offert un nouveau match à rebondissements à ses supporters (3-1). Face au FC Nantes, les Parisiens ont largement dominé la première période avec un but de Mbappé (2e) avant d’être réduits à dix (carton rouge de Navas à la 65e) et de voir les Nantais revenir au score lors du second acte (76e). Finalement, un but contre son camp improbable d’Appiah (81e) puis la première réalisation de Leo Messi (87e) en Ligue 1 ont permis aux Rouge & Bleu d’obtenir leur douzième succès en championnat. Présent sur le plateau de Canal Plus, l’ancien Parisien – Christophe Jallet – a donné son ressenti sur la rencontre du club de la capitale.

« Déjà, j’ai aperçu des sourires avant le match et pendant la première mi-temps, ce qui est assez rare. Ça fait plaisir de voir une équipe qui se cherche et qui a envie de jouer ensemble. Il y a eu un très beau premier acte de la part des Parisiens. Après, ça s’est un peu gâté, un peu comme d’habitude j’ai envie de dire. En tout cas, on a senti une mainmise sur la première période. Il y a toujours des petits détails à régler, parce qu’ils se font toujours un petit peu peur. Mais quoi qu’on en dise à chaque fois, même s’ils ont eu de la réussite et qu’ils auraient pu se mettre à l’abri avant, ils ont réussi à l’emporter même à dix contre onze. Ils font un parcours en Ligue 1 qui est assez incroyable. »

L’ancien latéral droit du PSG est également revenu sur la prestation de Leo Messi. « C’est vrai que dans les différences individuelles, notamment sur les dribbles et sur les accélérations au départ des actions, c’est plus difficile pour lui de vraiment faire des grosses différences. Après, on ne remet pas en cause sa qualité technique et son talent, mais c’est vrai que dans les souvenirs qu’on a de Messi, il était capable de faire la différence dès ses prises de balle pour soit donner un bon ballon ou soit faire un exploit individuel. Ça met un peu plus de temps à revenir et il y a beaucoup de choses à digérer. Il a été efficace et il y a une relation nouvelle qui se crée avec Mbappé et Neymar, où on les voit de plus en plus combiner. C’est sur la bonne voie pour l’attaque parisienne. »