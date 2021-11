Le PSG se déplace ce mercredi sur la pelouse du RB Leipzig en Ligue des Champions pour rester en tête du classement du groupe A. Pour ce faire il pourrait retrouver Leo Messi mais aussi Kylian Mbappé. L’international français n’a toujours pas marqué en C1 cette saison et voudra ouvrir son compteur cette semaine.

Dans son podcast « Here We Go », le spécialiste mercato Fabrizio Romano a donné quelques informations sur le Paris Saint-Germain à commencer par le numéro 7 parisien et sa situation avec le Real Madrid.

« La situation de Mbappé ? Le Real Madrid est silencieux car il sait que le PSG est vraiment furieux contre eux ! Lorsque Karim Benzema, le board du Real, l’entourage du club ont parlé de Mbappé… Ça a été un problème car maintenant le PSG est furieux ! Il n’y a pas de nouveauté dans ce dossier, le club madrilène est toujours sur le coup, comme toujours. Mais le PSG va se battre jusqu’au dernier jour pour conserver le joueur… On verra… »

Le journaliste italien donne aussi des nouvelles sur la situation de Xavi Simons, qui n’a toujours pas prolongé au Paris Saint-Germain.

« Xavi Simons ? Le PSG lui a offert un contrat il y a longtemps… Ce n’était qu’une question de temps pour qu’il accepte ce deal. Mais maintenant Xavi Simons n’est pas sûr s’il doit signer ce contrat ou non. Il travaille là-dessus avec Mino Raiola parce que le milieu de terrain sait que le PSG est très compliqué pour les jeunes joueurs de s’imposer en équipe première. Donc ce n’est pas sûr qu’il signe un nouveau contrat avec le PSG… »