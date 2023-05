Les féminines du PSG disputeront le match le plus important de leur saison en ce dimanche soir. À cette occasion, Sandy Baltimore et ses partenaires accueillent l’OL au Parc des Princes (21h00) dans une opposition pour le titre.

Défaites il y a un peu plus d’une semaine de cela en finale de la Coupe de France face à ces mêmes Lyonnaises, les joueuses du PSG ont toujours la D1 Arkema en ligne de mire. À trois petits points derrière l’OL, le club de la capitale pourrait en effet ravir la première place à l’OL à une journée de la fin de la saison en cas de succès ce soir. Pour cela, il faudra faire tomber l’ogre rhodanien dans un Parc des Princes que l’on espère garni.

Un match pour le titre

Présent sur les ondes de France Bleu Paris ce dimanche matin, Éric Rabesandratana a évoqué ce choc au sommet. Une rencontre où il ne faudra pas trop tergiverser et, surtout, sortir la copie parfaite afin de faire un pas immense vers le titre. « Les Parisiennes doivent gagner. Là, il n’y a pas de calcule à faire. Après l’échec en Coupe de France où elles ont raté leur début de match, Aujourd’hui, il va falloir être présentes et mettre plus d’agressivité. Le problème est toujours le même avec les différentes absences. On a Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto qui sont blessées. Du côté de l’OL, on a un peu plus de banc, donc on peut compenser ces grosses absences. Au PSG moins. Il faut que tout le monde vienne les supporter durant ce match-là. »