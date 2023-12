Considéré comme un défenseur central par Luis Enrique, Danilo Pereira pourrait toujours avoir une utilité dans l’entrejeu selon Eric Rabesandratana.

Le PSG présente plusieurs failles en défense et au milieu de terrain. Avec les absences de Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Marquinhos et Warren Zaïre-Emery, Luis Enrique a dû faire quelques choix pour compenser ces forfaits. Et face à Newcastle, la charnière centrale Danilo Pereira et Milan Skriniar a été alignée, un duo qui n’a jamais donné satisfaction.

« Danilo a toujours été exemplaire »

Dans sa chronique sur France Bleu Paris, l’ancien Parisien, Eric Rabesandratana, a tenu à défendre l’international portugais. Il estime notamment que Danilo Pereira peut être utile au milieu de terrain : « On ne comprend pas toujours la gestion de Luis Enrique, que je respecte comme entraîneur et qui est très bon pour moi. Mais on a des petites questions quand même. Danilo a un profil de milieu de terrain quand on l’a recruté et aujourd’hui, nos incertitudes sont aussi au milieu de terrain. Dans le secteur défensif, il y a des incertitudes. On se pose des questions aussi sur Skriniar parce qu’il ne dégage pas une certaine sérénité. Alors, en terme d’état d’esprit, de concentration et de détermination, c’est un travailleur. Mais là c’est plus sur une vraie qualité défensive où il est arrivé qu’il fasse quelques erreurs qui coûtent au PSG. Il faut se poser ces questions-là. Je voulais faire un aparté sur Danilo. Je trouve cruel et sévère le sort qu’on réserve à Danilo. Alors, il a 32 ans et je sais que le PSG a une équipe beaucoup plus jeune, mais Danilo a toujours été exemplaire dans le travail et les prestations qu’il a fait à chaque fois qu’on a compté sur lui. À chaque fois, les situations lui ont été favorables même si son poste de défenseur n’est pas bon. Danilo, c’est un milieu de terrain et on a besoin d’un milieu de terrain qui travaille et qui pourrait peut-être épaulé aussi Zaïre-Emery et Ugarte, mais au final on ne l’utilise pas. »