Il y a quelques jours, Nasser al-Khelaïfi – le président du PSG – a donné plusieurs interviews (Le Parisien, Marca, Gazzetta dello Sport). Dans ces dernières, il a expliqué que le bling-bling était terminé au club. Une phrase qui a beaucoup fait parler. Eric Rabesandratana estime qu’il y a eu une prise de conscience au sein des Rouge & Bleu.

Rabesandratana satisfait de la prise de parole de Nasser al-Khelaïfi

« Il y a une prise de conscience, et c’est déjà une bonne chose. C’est un premier pas« , lance l’ancien capitaine du PSG pour Le Parisien qui a ensuite estimé que ce serait dur d’avoir une équipe 100% parisienne dans les années à venir comme l’a aussi souhaité Nasser al-Khelaïfi. « J’ai du mal à croire que ce soit réalisable. Il faudra encore des années, mais ce n’est pas grave. Si tu arrives à mettre 50 % de Parisiens, c’est déjà bien. » Eric Rabesandratana qui a aussi évoqué la future arrivée de Christophe Galtier sur le banc parisien. « Je me pose la question de l’accueil des joueurs à Galtier, par rapport à son palmarès à ce niveau. L’inconnue, ce sera surtout ça. L’entraîneur, c’est important, mais le comportement des joueurs est primordial. Il est nécessaire de remettre les bases, de repartir avec les valeurs importantes pour le club et qui vont le faire progresser. Le club est passé au bling-bling directement en pensant que ça ferait le reste, mais non ! »