Les dernières informations sur les dossiers Skriniar et Scamacca

Le PSG est actuellement sur tous les fronts pour renforcer son effectif. Pour sa défense, le nom de Milan Skriniar est fortement avancé. Même si l’Inter aimerait le conserver, le club milanais doit absolument vendre pour 60 millions d’euros avant le 30 juin. Dans cette optique, le vice-champion d’Italie pourrait sacrifier son international slovaque. Malgré la date butoir, les dirigeants continuent de se montrer gourmands pour un joueur qui a encore un an de contrat. Comme rapporté par l’Equipe ce matin, ils voudraient récupérer 80 millions d’euros alors que le PSG ne veut pas proposer plus de 60 millions d’euros. « Les deux clubs pourraient s’entendre sur un prix proche de celui d’Achraf Hakimi la saison passée, 60 M€ plus des bonus« , assure le quotidien sportif.

Pour Scamacca, le PSG devra vendre avant

Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport explique que Luis Campos a envoyé des émissaires du PSG à Milan afin de boucler le transfert de Milan Skriniar. Le quotidien sportif transalpin confirme que la dernière offre des Rouge & Bleu s’élève à 60 millions d’euros. Mais tout le monde serait optimiste sur la bonne issue de ce dossier. En ce qui concerne Gianluca Scamacca, l’attaquant de Sassuolo pisté par le PSG, le club de la capitale souhaiterait vendre des joueurs avant de faire une proposition officielle au club italien. Pour rappel, ce dernier attendrait 50 millions d’euros pour le libérer.