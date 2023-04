Rabesandratana : « Je reste persuadé que ce sont des compétiteurs »

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), le PSG affronte le RC Lens dans le choc de la 31e journée de Ligue 1. Un match qui aura son importance dans la course au titre.

Avec six points de retard sur le leader parisien, le RC Lens se déplace à Paris avec l’objectif de relancer la course au titre. Pour cela, les Lensois peuvent profiter d’un contexte très tendu autour des Rouge & Bleu depuis quelques jours avec l’affaire Galtier. De son côté, le PSG voudra renouer avec la victoire après deux défaites d’affilée au Parc des Princes et surtout faire un pas supplémentaire vers son 11e titre de champion de France. Et pour Eric Rabesandratana, Christophe Galtier pourra s’appuyer sur l’esprit compétiteur de ses joueurs pour faire un résultat, comme il l’a expliqué dans sa chronique sur France Bleu Paris.

« PSG doit être au rendez-vous »

« Il faut surtout être solide. Bien sûr, il faut aussi être prudent parce que le RC Lens va jouer sa chance à fond. Une victoire de Lens relancerait la fin de saison avec un PSG qui serait sous grosse pression. Donc, le PSG doit être au rendez-vous. Alors, je ne parle pas pour la Coupe de France, mais le PSG a plutôt bien répondu quand il fallait réagir. Est-ce qu’aujourd’hui l’enjeu et surtout l’envie d’être champion, parce que je reste persuadé que ce sont des compétiteurs, vont être plus forts que tout ce qui arrive autour et à l’intérieur du club. Il y a quand même une composition d’équipe qui est plutôt solide. Mais est-ce que ça va l’être mentalement parce que c’est surtout ça la défaillance de ce PSG aujourd’hui. Il y a quand même beaucoup d’absents, Verratti, Neymar, Mukiele, Kimpembe et Sanches. Galtier nous dit que les joueurs ont été studieux et concentrés, on va voir ce que ça va donner en termes de résultat et de prestation surtout. »