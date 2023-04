PSG / Lens – Les compositions probables

Ce soir (21 heures, Canal Plus Sport 360, Canal Plus Foot), le PSG et Lens s’affrontent pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre entre les deux leaders, Christophe Galtier et Franck Haise doivent faire face à plusieurs absents dans leurs groupes.

Leader avec six points d’avance, le PSG reçoit – au Parc des Princes – son dauphin ce soir, le RC Lens, lors de la 31e journée de Ligue 1. En s’imposant, les Parisiens feraient un grand pas vers le titre de champion de France, le 11e de son histoire. Pour cette rencontre, Christophe Galtier doit faire sans Presnel Kimpembe, Neymar et Nordi Mukiele, forfaits jusqu’à la fin de la saison, mais également sans Timothée Pembélé, Renato Sanches, qui devrait être absent entre trois et quatre semaines, et Marco Verratti. Pour composer son équipe, l’entraîneur parisien ne devrait pas concocter de surprise.

Fabian Ruiz à la place de Verratti ?

Pour la défense du PSG, ce sera du classique avec Gianluigi Donnarumma dans les buts, une défense à trois avec Marquinhos, Sergio Ramos et Danilo Pereira. Achraf Hakimi et Nuno Mendes officieront en tant que piston droit et gauche. Pour remplacer Marco Verratti, touché aux ischio-jambiers et trop juste pour postuler à une place dans le groupe, Christophe Galtier devrait titulariser Fabian Ruiz. L’Espagnol serait accompagné de son compatriote Carlos Soler, même si Le Parisien hésite avec Warren Zaïre-Emery, et Vitinha. Le duo d’attaque sera évidement composé de Kylian Mbappé et Lionel Messi. Du côté de Lens, cela devrait être du grand classique.

🚨 | Fabian Ruiz devrait être préféré à Warren Zaire-Emery pour débuter contre Lens 🇪🇸 📲 @FabriceHawkins pic.twitter.com/rDlhDwYHKY — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 14, 2023

Le XI du PSG selon l’Equipe et RMC Sport : Donnarumma – Marquinhos (c), Ramos, Danilo – Hakimi, Vitinha, Ruiz, Soler, Mendes – Mbappé, Messi

Le XI du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Marquinhos (c), Ramos, Danilo – Hakimi, Vitinha, Ruiz, Soler (ou Zaïre-Emery), Mendes – Mbappé, Messi

Le XI probable de Lens : Samba – Medina, Danso, Gradit – Frankowski, Abdul Samed, Fofana, Machado – Sotoca, Thomasson – Openda

XI probable PSG / Lens (L’Equipe)