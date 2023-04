Brillant avec Galatasaray depuis plusieurs mois, Mauro Icardi a une nouvelle fois livré une prestation de haut vol ce vendredi lors de la large victoire des Cimbom (6-0) face à Kayserispor.

Après quelques années de perdition au PSG, Mauro Icardi avait décidé de rejoindre Galatasaray sous la forme d’un prêt l’été dernier. Et contrairement à d’autres joueurs prêtés comme Layvin Kurzawa, Julian Draxler ou encore Leandro Paredes, le buteur argentin profite de cette aventure en Turquie pour retrouver des couleurs. Décisif depuis plusieurs mois, le numéro 99 de Galatasaray a confirmé sa bonne forme du moment face à Kayserispor à l’occasion de la 29e journée de Süper Lig.

⚽️ | Mauro Icardi a inscrit ce soir un triplé en 39 min contre Kayserispor (6-0) 🇦🇷



On rappelle que selon Le Parisien, Galatasaray est prêt à faire d’importants efforts pour recruter Icardi cet été 💰🔜https://t.co/WvxEUPSa0l — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 14, 2023

Un triplé en une mi-temps pour Icardi

Et les leaders du championnat ont parfaitement répondu présents avec une large victoire sur le score de 6-0. Ils ont notamment pu compter sur un Mauro Icardi des grands soirs. Très utile dans le jeu, l’Argentin de 30 ans a parfaitement lancé son équipe en ouvrant le score (18′). Passeur décisif sur deuxième but du match signé Milot Rashica (23′), l’attaquant prêté par le PSG a par la suite porté le score à 4-0 avant la pause grâce à deux nouveaux buts. Le premier sur un penalty parfaitement tiré (42′) et le deuxième sur un nouveau penalty transformé en deux-temps après un arrêt de Bilal Baayazit (45’+12′).

Lors du second acte, Galatasaray a continué à dérouler en supériorité numérique. Mauro Icardi était notamment tout proche d’un quadruplé. Kerem Aktürkoglu (59′) et Nicolo Zaniolo (71′) sont les deux derniers buteurs de la belle soirée vécue à Istanbul. Avec 11 points d’avance (et un match en plus) sur son poursuivant, Fenerbahçe, Galatasaray est bien parti pour remporter son premier titre de champion depuis 2019. De son côté, grâce à son triplé, Mauro Icardi porte son total à 12 buts et 7 passes décisives en championnat.

Pour rappel, le joueur avait récemment confirmé son désir de poursuivre sa carrière à Istanbul, lui qui est sous contrat jusqu’en 2024. De leur côté, les dirigeants turcs sont prêts à faire des efforts pour recruter définitivement l’ancien buteur de l’Inter Milan.