Le mercato débute officiellement le 9 juin, mais il y a déjà emballement général. Avec beaucoup de changements sur les bancs. Le PSG n’est pas épargné par les rumeurs, mais il est aussi à l’action. Lors de sa chronique sur France Bleu Paris, Eric Rabesandratana a tenté de faire un point.

“Le PSG va animer le marché avec des rumeurs plus folles les unes que les autres. Déjà, le banc. On parle d’un départ de Pochettino, qui est arrivé en janvier. On l’annonce en train de discuter avec Tottenham, ça semble très sérieux. La place est libre. On a entendu que l’entente avec Leonardo ne serait pas au top. Moi, je n’ai pas trop envie de croire à cette rumeur. Mais il a ouvert les discussions, donc ça va un peu loin… Il semblerait que ce soit vrai, mais je n’ai pas envie d’y croire. Il est arrivé il y a six mois pour changer le visage du PSG. Je pense qu’il a déjà commencé en réhabilitant Mbappé. J’ai envie de croire qu’il va nous apporter encore de meilleures choses avec le chantier des transferts. Et puis il va avoir un peu les clés de la maison… Alors qui pourrait le remplacer ? On parle de Zidane ! C’est quand même bien Zidane… Je signe pour qu’il vienne entraîner le PSG. Mais j’ai du mal à y croire. Voilà les rumeurs un peu folles qu’on va retrouver cet été. Il y a d’autres rumeurs. J’espère qu’elles sont vraies : Theo Hernandez et Achraf Hakimi. Ce serait deux vrais joueurs au poste de latéral. L’endroit où on a le plus besoin de joueurs. Ca ressemblerait plus à un vrai mercato du PSG. On attend un défenseur central et surtout un milieu de terrain. Avec tout ça, on serait pas mal. On va surveiller aussi les départs. On parle de Kehrer, Sarabia, Kurzawa, Rafinha. Icardi a coupé lui toutes les annonces. On attend toujours des nouvelles de Kylian. Autre grosse rumeur, Ronaldo… elle arrive tous les ans en fait. On a eu du Messi, mais finalement il va prolonger avec le Barça. Cristiano, ça pourrait être plus vrai parce qu’il ne s’éclate pas à la Juventus. Et puis il y a l’arrivé d’Allegri…”, a commenté l’ancien capitaine du PSG sur les ondes ce matin. “Enfin, pour finir, il y a Moise Kean ! Il faut l’acheter ! Il faut absolument trouver un terrain d’entente avec Everton, tout le monde est d’accord pour un transfert.”