Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 9 avril 2022. La déception des actionnaires parisiens sur le rendement de Neymar Jr, objectif meilleur buteur et passeur de Ligue 1 pour Mbappé, la question mentale après la désillusion face au Real Madrid, le match face à Clermont et les onze probables avec Sergio Ramos.

Dans son édition du jour, Le Parisien met en avant l’un des potentiels objectifs de Kylian Mbappé en cette fin de saison 2021-2022 avec le PSG : terminer meilleur buteur et passeur du championnat. Une performance jamais réalisée en France. Actuellement meilleur passeur de Ligue 1 avec 13 offrandes, le numéro 7 parisien occupe la deuxième place dans le classement des meilleurs buteurs de L1 (17 buts, à égalité avec Martin Terrier), à une longueur du Monégasque, Wissam Ben Yedder (18 réalisations). « Ces statistiques témoignent du leadership pris par Mbappé dans l’animation offensive de son équipe, et de sa panoplie qui s’étoffe un peu plus à chaque sortie. » De plus, son altruisme n’affecte pas son efficacité devant les cages (28 buts et 17 passes décisives en 38 matches toutes compétitions confondues). Dans une équipe parisienne qui compte 97 buts cette saison (loin des 124 buts du Manchester City et 134 du FC Bayern), l’attaquant de 23 ans aura l’occasion de briller ce samedi soir face au Clermont Foot.

Pour cette rencontre face aux Clermontois (21h sur Canal Plus Décalé), dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1, les Parisiens auront pour objectif de renouer avec la victoire à l’extérieur, après trois défaites d’affilée en championnat (Nantes, Nice, Monaco). Et à une semaine du Clasico face à l’Olympique de Marseille, les Rouge & Bleu voudront se rapprocher du 10e titre de champion de France de leur histoire, une performance seulement réalisée par l’AS Saint-Etienne dans le football français. Les Parisiens devront évoluer avec des conditions climatiques compliquées. « En effet, de la pluie et des rafales de vent sont annoncés par Météo France. » Et avec l’absence de Marquinhos, Sergio Ramos pourrait disputer un deuxième match consécutif. L’Espagnol est « attendu sur le pré au coup d’envoi pour la 4e fois seulement cette saison, après Saint-Etienne, Reims et Feignies-Aulnoye. »

XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Ramos, Kimpembe (c), Mendes – Gueye, Danilo, Verratti – Messi, Mbappé, Neymar

De son côté, L’Equipe consacre sa Une à Neymar Jr. Décevant cette saison et victime d’une grosse blessure à la cheville entre fin novembre et mi-février, le Brésilien réalise sa pire saison au niveau statistiques (7 buts et 5 passes décisives en 22 matches). Après cinq années marquées par des méformes physiques et blessures, le niveau affiché par Neymar Jr (sous contrat jusqu’en 2025) pose question au PSG. « Peut-on espérer, un jour, retrouver le vrai Neymar ? », se demande le quotidien. Depuis le début de son aventure chez les Rouge & Bleu en 2017, le même schéma se reproduit trop souvent avec le numéro 10. Des blessures de deux à trois mois puis une course contre la montre pour retrouver du rythme. Une mauvaise habitude, comme l’explique le préparateur physique, Serge Gnahoré : « Le corps, c’est comme un moteur, ça s’entretient. Même pendant les vacances, un joueur coupe six semaines maximum, jamais deux mois. Avec ces temps d’arrêt à répétition, son organisme est impacté. Je ne pense pas qu’il ait dit son dernier mot sur le plan athlétique. Mais il a besoin de continuité. La saison qui vient, avec une prépa complète, la Coupe du monde (21 novembre-18 décembre), peut lui donner un nouveau souffle. On aura la réponse là pour savoir si on peut le retrouver. »

Mis très rapidement en lumière dès son plus jeune âge, Neymar Jr a subi une pression médiatique dès ses débuts à Santos. « Cette charge mentale a forcément pesé », tout comme son choix de rejoindre le PSG en 2017 afin de sortir de l’ombre de Leo Messi et répondre aux attentes. Mais cinq ans plus tard, ce pari semble avoir été perdu. « À moins d’un rebond, le Brésilien peut difficilement espérer une récompense individuelle comme le Ballon d’Or. » Mais le salut du joueur pourrait passer par une redéfinition de son style de jeu. Dribbleur hors-pair, le Brésilien de 30 ans dispose surtout d’une qualité de passe au-dessus de la moyenne. Mais pour l’ancien agent du joueur, Wagner Ribeiro, l’international auriverde ne doit pas changer sa façon de jouer : « Le but qu’il met, c’est un but comme il en mettait à l’époque de Santos ou comme il continue d’en mettre avec l’équipe nationale. Il n’a pas perdu ses qualités et il doit continuer son chemin. Physiquement, il est mieux aujourd’hui et quand il est en forme, il est toujours capable d’enchanter le monde. Le cap des 30 ans ne peut pas être le début de la fin. »

Cependant, les actionnaires du PSG sont déçus du rendement de Neymar Jr, par rapport aux espérances attendues lors de son arrivée en 2017. « Surtout, ils déplorent le manque de motivation et d’investissement personnel du Brésilien, très éloigné des efforts financiers déployés pour le faire venir et le conserver. » Entre le salaire, le transfert record (222M€) et sa prolongation de contrat en mai 2021, les Rouge & Bleu ont réalisé d’énormes efforts financiers pour le joueur de 30 ans. « En cinq ans, le PSG aura donc déboursé un peu plus de 500 M€ pour le Brésilien. » À cela s’ajoutent également quelques contrats annexes à l’image de Qatar National Bank en 2018. Mais, depuis le Final 8 de Ligue des champions en août 2020, les performances de Neymar Jr laissent à désirer. « Vu de Doha, le sentiment que la motivation de Neymar est déclinante domine (…) Surtout, l’actionnaire est habité par le trouble que le Brésilien préfère Paris au PSG. » Sous contrat jusqu’en 2025 (voire 2026 avec une année en option), il sera difficile de se séparer de la star brésilienne avant la fin de son bail. À ce jour, seul Newcastle, grâce à son actionnaire saoudien, a les capacités financières pour s’attacher les services de l’ancien Barcelonais, mais « il semble assez peu probable que la cité ouvrière du nord de l’Angleterre soit l’endroit dont rêve le Brésilien pour sa fin de carrière européenne. » Ainsi, Neymar Jr devrait au minimum rester une saison supplémentaire chez les Rouge & Bleu.

Un mois après sa désillusion en Ligue des champions face au Real Madrid, la question sur les qualités mentales des joueurs et de l’équipe posent énormément question. Et afin d’y remédier, le club essaye de trouver des solutions. « Des réunions ont eu lieu cette semaine avec la direction sportive. Le PSG réfléchit à des mises en situation et à faire appel à des spécialistes extérieurs. » Par le passé, après les échecs traumatisants en C1, le PSG a été sollicité par des préparateurs mentaux, divers coaches et même des marabouts, rapporte le quotidien sportif. « Cette fois, le club semble vouloir se montrer proactif sur ce sujet sensible après la désillusion madrilène. En interne, certains considèrent qu’il s’agit davantage d’un problème mentalité que de mental. »