Avec l’absence de Neymar Jr pour cause de suspension, Carlos Soler a été titularisé en soutien de Kylian Mbappé et Lionel Messi face à l’AC Ajaccio (3-0). En manque de rythme, l’Espagnol n’a pas encore réussi à trouver ses marques dans sa nouvelle formation.

Recruté dans les derniers instants du mercato estival, Carlos Soler doit être une doublure au trio offensif Neymar Jr, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Et quasiment deux mois après sa venue, le milieu de 25 ans n’a pas encore réussi à convaincre lors de ses quelques apparitions avec le maillot du PSG (140 minutes sur 7 matches). Utilisé dans un rôle hybride dans le 4-3-1-2 de Christophe Galtier face à l’ACA, l’international espagnol « a dû jouer contre-nature en point de fixation pour libérer les espaces », rapporte Le Parisien. De plus, il a semblé très léger dans les duels lors de la première période, même si l’arbitre a souvent oublié de sanctionner certaines fautes des Acéistes à son encontre.

Aucun tir en 71 minutes

« Par manque de repères et d’habitude sûrement, il est apparu trop timide alors que sa mission était aussi celle d’être le premier relais avec les trois du milieu. » Surtout, l’ancien capitaine du FC Valence s’est montré trop peu offensif avec aucun tir en 71 minutes (noté 4/10 par la rédaction CS), même s’il a été à l’origine de l’ouverture du score de Kylian Mbappé (24′). Avec cette nouvelle prestation, le natif de Valence a montré qu’il a besoin de rythme afin de retrouver ses qualités. Face à l’ACA, son espace de jeu a souvent été occupé par Lionel Messi. Pour sa deuxième titularisation (après celle face à Reims le 8 octobre dernier), Carlos Soler a laissé une impression mitigée au Stade François Coty mais pour l’instant, l’important est d’engranger du rythme surtout que « ce vendredi, encore, ce sont Messi et Mbappé qui ont pris la lumière. Lui est resté dans l’ombre. », conclu LP.

De son côté, L’Equipe rapporte aussi que Carlos Soler « n’a pas été à l’aise » dans une position habituellement occupée par Neymar Jr. L’ancien de Valence n’a pas réussi à trouver sa place entre « un Lionel Messi qui a beaucoup décroché, et un Kylian Mbappé qui a souvent pris le couloir gauche. » Une prestation mitigée sûrement due à un manque de rythme même s’il n’a pas fait que de mauvaises choses avec le ballon, comme en atteste son avant-dernière passe sur le but de Kylian Mbappé (24′) ou encore une belle ouverture sur une occasion manquée par Achraf Hakimi.

Dans les chiffres, Carlos Soler a touché 45 ballons en 71 minutes. Après la rencontre, l’Espagnol de 25 ans a exprimé sa joie d’obtenir un peu plus de temps de jeu ces dernières semaines : « Je suis heureux de grappiller des minutes. Il n’est pas facile de changer de club pour la première fois. Mais je suis heureux avec mes coéquipiers. Ils m’aident beaucoup et ces matches me permettent de gagner en confiance. Et je suis reconnaissant envers mes coéquipiers mais aussi envers le club, qui m’ont tout facilité depuis le début et je vais continuer. Je suis heureux du match et de la victoire, des trois points. Et maintenant, nous devons continuer, car la Ligue des champions arrive mardi. »