Revue de Presse PSG : Vitinha, Thuram, Kalimuendo, Neymar, Diani…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 23 juillet 2022. Vitinha se confie sur ses premiers moment à Paris, l’avenir de Kalimuendo et Khephren Thuram, Neymar heureux d’être au PSG, Diani nouvelle patronne de l’équipe de France…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre une longue interview à Vitinha et l’international portugais s’est confié sur son parcours et ses attentes pour son aventure parisienne. Ce dernier par exemple n’était pas surpris que le PSG l’ait contacté cet été pour qu’il rallie la capitale : « Surpris ? Non, surpris n’est pas le bon mot, j’ai été très heureux d’être recruté par le PSG. J’aime être là maintenant et je prends beaucoup de plaisir. Les attentes plus grande au PSG ? Je connais les attentes qu’il y a ici. À mon niveau, je peux juste promettre de faire le maximum, de tout donner pour arriver à chaque match en étant capable d’aider l’équipe autant que je peux. » Il a aussi évoqué les premiers contacts positifs avec Luis Campos lors des négociations : « Il m’a été présenté par mon agent, Jorge Mendes. Quand on a commencé à parler, les choses ont été très naturelles. J’aimais beaucoup son discours et ce qu’il voulait faire au PSG. Il n’a pas eu besoin de me convaincre, je l’étais déjà. » L’ancien joueur de Porto a aussi évoqué ses qualités mais aussi son rêve de jouer avec Messi, Mbappé ou encore Neymar : « Mes qualités ? Je pense que j’aurai l’opportunité de les montrer. Je suis un joueur technique, j’aime avoir le ballon, organiser le jeu, pousser l’équipe offensivement. Je suis très fort avec la balle. (…) Je n’ai jamais pensé que j’aurais la possibilité un jour d’évoluer avec eux aussi jeune. C’est un rêve de jouer avec eux et un plaisir. J’apprends à leurs côtés. J’espère pouvoir les aider. » La suite de ses propos est à retrouver ici.

Après cinq échecs d’affilée en quarts de finale des grandes compétitions, la France veut changer le cours de son histoire. Elle devra pour cela faire tomber les Pays-Bas, champions d’Europe et vice-champions du monde.

Avant cette rencontre décisive, L’Équipe fait un focus sur Kadidiatou Diani qui a été “étincelante” lors du premier tour, et est devenue incontournable en équipe de France. Patrice Lair, qui l’a recrutée au PSG, et Olivier Echouafni, qui l’a entraîné trois ans au PSG, a été invité à décrypter le jeu de la Rouge & Bleu. Sur son mental, Lair explique que la Parisienne “ne parlait pas beaucoup, même si maintenant elle s’exprime un peu plus. Il fallait la rassurer un peu, la mettre en confiance. Elle a pris beaucoup plus de personnalité, cela se voit avec son statut en équipe de France et au Paris-Saint-Germain.”

Concernant sa puissance physique, l’ancien bordelais à faire part de son admiration : “Pour la mettre par terre, il faut être costaud Elle avait marqué un but après avoir fait 80 mètres, se souvient le technicien bordelais. J’avais pété un câble dans le vestiaire : « Ce n’est pas possible, il faut lui tirer le maillot avant ! » (Andréa) Lardez m’avait répondu : « Mais elle est trop puissante ! » On le sait, il faut la bloquer au départ, ne pas la laisser se lancer, sinon elle est inarrêtable.”

Pour sa technique, Olivier Echouafni se souvient de sa diversité dans le jeu de Diani : “Elle ne voulait pas trop en entendre parler. Puis, elle a commencé à faire des frappes du gauche, de mieux en mieux. C’est bien d’apporter de la variété dans son jeu, dans son style.”

Trois Parisiennes devraient débuter la rencontre ce soir face aux Pays-Bas (21h00) : Sakina Karchaoui, Grace Geyoro et Kadidiatou Diani.

Le quotidien sportif évoque le mercato à venir de l’OGC Nice et l’ambition des Aiglons. Pour se renforcer, les dirigeants niçois s’intéressent à Arnaud Kalimuendo, mais la concurrence est dense pour l’international espoir. Côté départ, les meilleurs joueurs de l’effectif sont visés par d’autres clubs dont Khephren Thuram. Malgré l’intérêt du PSG pour le milieu de terrain, les décideurs de l’OGCN veulent absolument garder leur pépite.

Comme l’explique Le Parisien dans son édition du jour, Neymar serait totalement focus sur la nouvelle saison qui s’annonce. Désireux de rester au PSG, l’Auriverde affiche apparemment un visage des plus engageants depuis plusieurs semaines. Son retour de vacances en avance confirme cet état de fait et sa motivation à performer avec le club de la capitale. D’ailleurs, le quotidien local relate que le Brésilien s’est montré particulièrement disponible lors de la tournée au Japon, que ce soit envers les fans ou durant les différentes opérations promotionnelles du club. Souriant, il communiquerait une vraie joie de vivre à se trouver avec ses partenaires. Son entente, notamment balle aux pieds, avec Kylian Mbappé est, par exemple, mis en exergue par Le Parisien. Enfin, l’entourage du joueur a confié au média que Neymar Jr est en pleine forme et pleinement concentré sur la saison qui attend le PSG.