Le PSG a une nouvelle fois été mené au score mais a finalement réussi à s’imposer contre Saint-Étienne ce dimanche après-midi dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1 (1-3). Au micro de Prime Video, Mauricio Pochettino est revenu sur cette victoire mais également sur la blessure de Neymar.

Le match

« On a très bien démarré le match. Je suis content de la performance. Évidemment on a concédé un but, il va falloir regarder ça, il faut qu’on progresse parce qu’on ne peut pas concéder un but comme ça sur ce genre d’actions. Mais dans l’ensemble, je suis satisfait de la performance. On mérite les trois points, je suis très heureux. »

La blessure de Neymar

« Il va falloir voir ça demain mais à la télévision… les images sont impressionnantes. J’espère que ce n’est pas un gros problème et qu’il sera rapidement de retour avec l’équipe. Mais l’action n’est pas belle. »

Une défense à trois avec le retour de Ramos ?

« C’est toujours important d’être flexible. Il y a beaucoup de matchs à jouer face à différentes équipes qui jouent dans différents systèmes. Avoir plusieurs options, oui c’est une possibilité d’y penser et peut-être de l’utiliser dans certains matches. »

Messi et ses trois passes décisives

« C’est important. Leo est un joueur incroyable. Qu’il donne trois passes décisives, c’est important aussi. C’est juste une question de temps pour qu’il marque des buts. »

Les rumeurs sur son avenir

« Dans le football, vous devez toujours vivre avec les rumeurs. Il y a toujours des hauts et des bas avec ce genre de situations. Mais pour être honnête, je m’en fiche. Ce qui compte ce sont les faits. On travaille dur pour développer ce projet très excitant. Évidemment après un match comme contre City, c’est impossible d’être content. On travaille pour gagner des matches. »