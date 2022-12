Ce mercredi soir, la France et le Maroc se faisaient face pour une place en finale de Coupe du Monde. Un précieux ticket qui est finalement tombé dans la poche de Kylian Mbappé et de ses partenaires, victorieux sur le score sec de 2-0.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Maroc a donné du fil à retordre à l’Équipe de France. Impressionnants, ces derniers n’ont nullement usurpé leur place dans le carré final. Mais forts d’une efficacité à toute épreuve, les hommes de Didier Deschamps ont su créer la décision par l’intermédiaire de Théo Hernandez et de Randal Kolo Muani. Désormais, place à une finale France / Argentine.

Affronter une équipe avec Messi, c’est différent

Une finale particulièrement alléchante sur le papier. Toutefois, cette fois-ci, les Tricolores se frotteront à un joueur particulièrement en forme depuis le début de la compétition planétaire, à savoir Lionel Messi. D’ailleurs, présent en conférence de presse au sortir du succès des siens face aux Marocains, Antoine Griezmann a exposé la difficulté d’affronter une équipe comprenant en son sein la Pulga : « Bien évidemment, quand on joue une équipe où il y a Lionel Messi, c’est totalement différent. On a presque regardé tous les matches de cette Coupe du Monde, on sait donc comment l’Argentine joue. C’est une équipe difficile à jouer, ils sont en pleine forme. Il y a Léo, mais il y a aussi tout le groupe derrière lui. Ce ne sera pas un match facile et ils auront les supporters avec eux. »