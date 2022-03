Danilo Pereira impressionné par Marco Verratti

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG affrontera le Real Madrid – au Stade Santiago Bernabéu – dans le cadre des huitièmes de finale retour de l’UEFA Champions League. Victorieux à l’aller grâce à un exploit de Kylian Mbappé dans les ultimes secondes (1-0), les Parisiens voudront rééditer le même genre de performance. Et pour cela, les Rouge & Bleu pourront compter sur Danilo Pereira et Marco Verratti au milieu de terrain. Si l’international italien est un élément clé de l’effectif parisien, l’ancien capitaine du FC Porto a réussi à s’imposer dans le onze de Mauricio Pochettino depuis début 2022. D’une grande utilité dans l’équilibre de l’équipe et dans le domaine aérien, l’international portugais est devenu un joueur important dans ce PSG actuel. Et à J-1 du match face aux Merengue, Danilo Pereira a accordé un entretien à France Bleu Paris (interview diffusée ce mardi à partir de 18h). Dans un extrait diffusé ce lundi soir, le milieu de 30 ans (sous contrat jusqu’en 2025), a tenu des propos élogieux envers Marco Verratti.

« Oui, j’ai la chance de jouer avec ces joueurs. Messi, Neymar, Kylian et Ronaldo. Je peux y ajouter Verratti parce que, pour moi, il a le même niveau que les autres. Je suis un homme chanceux (….) Marco est incroyable ! Incroyable ! Les choses qu’il fait avec le ballon, et sans ballon aussi ! Je n’ai jamais vu un milieu de terrain comme lui. Il peut faire les choses offensives et défensives avec une telle facilité que quelqu’un qui regarde pensera que c’est facile. Mais non, ce n’est pas facile. »

Le milieu de terrain parisien a également évoqué cette confrontation retour face au Real Madrid. « Je pense que notre état d’esprit est vraiment bien. On ne doit pas sous-estimer le Real Madrid, mais on est bien. On se sent bien physiquement et mentalement. Le match de mercredi va être un match totalement différent du match aller. On doit être concentré et tactiquement, aussi bien que la dernière fois (…) Je pense que le Real va chercher le résultat. Le match va donc être plus ouvert que le précédent, qui était un peu tactique. Avec notre style de jeu, je pense qu’on peut faire mal au Real Madrid. »