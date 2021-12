Remili : « C’était un gros match défensif de notre part »

Ce jeudi soir, le PSG Handball et Barcelone s’affrontaient dans le choc de la 10e journée de la phase de groupes d’EHF Champions League. Dans un match intense, les deux formations se sont quittées sur un score de parité (28-28). Un résultat qui permet aux Rouge & Bleu d’occuper la 2e place du groupe, à deux points du leader Kielce. Après cette rencontre, Nedim Remili est revenu sur la prestation des Rouge & Bleu, via le compte Twitter du PSG Handball.

Le match nul face à Barcelone

« Toujours satisfait de prendre des points face à Barcelone. C’est quand même la meilleure équipe, jusqu’à aujourd’hui, ils sont encore champions en titre. C’est très important de prendre un point aujourd’hui et de faire ce genre de combat et de résultat. Après, évidemment, on est toujours frustrés parce qu’on espère toujours prendre le plus de points possibles, mais aujourd’hui la rencontre a été âpre et dure avec une ambiance de folie. Le plus important est qu’on ait réussi à prendre un point, c’est un bon résultat. »

La force de caractère de l’équipe

« Oui, il fallait. Quand ils ont pris trois buts, on a été solides et on est resté concentrés et appliqués, surtout défensivement. C’était un gros match défensif de notre part, donc on est fiers de nous et il faut continuer comme ça. »

Un résultat qui permet de revenir à égalité à la 2e place

« Ouais, surtout que Kielce et Veszprém ont perdu. Ce sont des résultats incroyables, ça va se battre pour la deuxième place. C’est comme ça, c’est la poule de la mort de la Ligue des champions. Pour l’instant, on n’y pense pas trop, on verra en février quand on va revenir. Aujourd’hui on est contents du résultat, on se repose et on repart vite à la bagarre pour mardi contre Nantes. »

