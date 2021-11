Cet été, le PSG a fait le choix audacieux d’attirer Gianlugi Donnarumma, libre de tout contrat, afin de le placer en concurrence avec le mastodonte Keylor Navas. Un choix qui en a surpris plus d’un et qui continue à faire beaucoup parler. Le fait est que, depuis le début de l’exercice, les deux portiers, qui se partagent le poste, sont excellents. Et pour Bernard Lama, interrogé à ce sujet sur les ondes de RMC, c’est le principal aspect à retenir.

« La concurrence fait partie de ce métier, même au poste de gardien. Vous ne pouvez pas reprocher à un club, à des dirigeants, d’être dans l’anticipation, de vouloir les meilleurs. Keylor Navas est plus sur la fin de sa carrière que Donnarumma et, surtout, les deux sont bons. L’objectif est de faire en sorte que le niveau de l’équipe ne baisse pas. À partir du moment où ce sont deux très bons gardiens et qu’ils assurent en étant décisifs, ça ne me choque pas et ça ne me pose aucun problème. »