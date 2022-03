Ignatenko : « Le plus beau cadeau qu’on puisse me faire serait que je joue contre le PSG »

Après l’humiliante élimination en Ligue des champions, le PSG retrouvera la Ligue 1 et le Parc des Princes ce dimanche en début d’après-midi (13h sur Canal Plus Sport et Prime Video) avec la réception des Girondins de Bordeaux, à l’occasion de la 28e journée de championnat. Les Parisiens devront faire bonne figure pour renouer avec la victoire après deux défaites consécutives toutes compétitions confondues. En face, les Bordelais sont dans une crise sportive. Lanternes rouge du championnat, les Girondins comptent seulement trois points de retard sur le premier non-relégable, l’ASSE (17e, 25 pts). Présent en conférence de presse d’avant-match, le milieu ukrainien, Danylo Ignatenko, a répondu aux questions des médias sur ce déplacement à Paris, dans des propos rapportés par Sud-Ouest.

« Les meilleurs joueurs sont dans ce club, je me prépare à fond pour ce match, j’espère vraiment pouvoir jouer dimanche. Est-ce que je rêve de marquer face au PSG ? Bien sûr, je rêve de marquer contre Paris. Et contre toutes les équipes. Le plus beau cadeau qu’on puisse me faire serait que je joue contre le PSG. Ma famille m’a dit que si je marquais, ils sortiraient et ils courraient jusqu’à Paris en criant ‘il a marqué !’ Je pense que n’importe quel gamin qui joue au foot rêve de jouer contre un si grand club, où sont les meilleurs joueurs. Je me prépare sérieusement et j’espère pouvoir jouer et gagner des points pour notre club. Le 13 mars, c’est mon anniversaire, jouer serait le meilleur cadeau possible pour moi. »