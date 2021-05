Ce soir, la 36e journée de Ligue 1 débutait avec le derby du Nord entre Lens et Lille. Un match important pour la course au titre mais également la course à l’Europe. Malgré sa défaite au Parc des Princes la semaine dernière (2-1), Lens a conservé sa cinquième place synonyme de qualification en Coupe d’Europe la saison prochaine. Les Lensois voulaient l’emporter ce vendredi soir – à domicile – pour conserver cette cinquième place. De son côté, les Lillois voulaient faire un pas de plus vers le titre de champion de France et donc mettre la pression sur le PSG, qui ne jouera que dimanche contre Rennes (21 heures).

Dès les premières minutes du match, les Lillois ont obtenu un pénalty, transformé par Burak Yilmaz (1-0, 4e). Malgré de nombreuses situations dangereuses repoussées par Mike Maignan, les Lensois ont été réduit à dix dès la 35e minutes suite à l’expulsion de Clément Michelin. Juste avant la pause, Burak Yilmaz a marqué un deuxième but d’une frappe lointaine (2-0, 40e). Les Lillois sont rentrés aux vestiaires avec cette avance de buts. À l’heure de jeu, Jonathan David a marqué le troisième but lillois (3-0, 60e). Avec ce large succès (3-0), le LOSC conservera sa place de leader à l’issue de cette journée et prend provisoirement quatre points d’avance (79 pts) en tête du classement, en attendant le résultat entre le Rennes et le PSG (dimanche à 21h).