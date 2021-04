Rendez-vous Twitch/PSG à 10 heures

Ce mardi 13 avril 2021, tout supporter du PSG est dans une forme d’attente, d’excitation et de doute. La réception du FC Bayern ce soir au Parc des Princes (à huis clos) dans le cadre des quarts de finale de la Ligue des champions peut permettre d’écrire une nouvelle page de la légende Rouge & Bleu. A 10h00 nous vous donnons rendez-vous pour un Twitch, avec une revue de presse française et allemande, et pour se demander : Quelle tactique doit adopter le PSG pour se qualifier ? Pour participer aux chat/débats LIVE rendez vous ici : https://www.twitch.tv/canalsupporters