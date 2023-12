Résultats mitigés pour les équipes U19 et U17 du PSG

Outre l’équipe première, les équipes de jeunes du PSG jouaient ce week-end. Les U19 ont concédé le nul, alors que les U17 se sont offerts une victoire.

Dimanche après-midi, le PSG s’est imposé sur la pelouse du Havre (0-2) pour le compte de la quatorzième journée de Ligue 1. Avec ce succès, les Parisiens ont pris quatre points d’avance en tête du championnat, profitant de la première défaite de la saison de Nice à Nantes (1-0), futur adversaire du PSG samedi soir (21 heures, Canal Plus Foot). Le PSG Handball s’est également imposé, poursuivant son sans-faute en championnat. Les équipes U19 et U17 des Rouge & Bleu jouaient aussi ce week-end.

Toujours deuxième du championnat

L’équipe entraînée par Zoumana Camara affrontait Montrouge dans le cadre de la 14e journée du Championnat National U19. Malgré un pressing haut dès le début de la rencontre, les jeunes titis du PSG vont avoir du mal à se procurer des occasions contre une équipe bien regroupée en défense. Entre la 37e et la 41e, les Parisiens vont avoir quatre belles occasions, et même voir un but refusé pour un hors-jeu. Ce sont finalement les visiteurs qui vont réussir à ouvrir le score juste avant la pause, sur un penalty (0-1, 45e). En seconde période, le PSG va continuer à pousser et finir par égaliser, grâce à Mahamadou Sangaré, qui a repris de la tête une frappe d’Etienne Michut qui a terminé sur le poteau (1-1, 80e). Ethan Mbappé était tout proche d’offrir la victoire aux siens, mais ses deux coups francs ont flirté avec le but adverse (87e, 90+3e). Les Parisiens ont concédé le nul et restent deuxièmes du championnat, à égalité de point avec Amiens, le leader. Prochain match de championnat pour les U19, un déplacement à Caen le 17 décembre.

Adam Ayari libère les U17

De son côté, l’équipe U17 du PSG se déplaçait à Caen dans le cadre de la 14e journée de la phase de groupes du Championnat National U17. La première mi-temps a été disputé, mais les deux équipes n’ont pas réussi à prendre l’avantage. Il faudra attendre la deuxième mi-temps pour voir les filets enfin trembler. Adam Ayari a trompé le gardien caennais (0-1, 62e) pour offrir la victoire aux titis. Un succès qui leur permet de se classer troisième du classement, à huit points du leader, Amiens. Les U17 du PSG retrouvent les terrains dès ce mercredi, avec un nouveau déplacement sur le terrain de l’US Orléans Loiret Football, match en retard de la 10e journée du championnat.