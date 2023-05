L’avenir de Lionel Messi est au centre de l’actualité depuis plusieurs mois. Intéressé par la venue de l’Argentin, le président d’Al-Hilal s’est montré peu bavard sur ce dossier.

En fin de contrat le 30 juin prochain avec le PSG, Lionel Messi ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Si sa fin d’aventure avec les Rouge & Bleu se rapproche à grand pas, l’Argentin devra rapidement prendre une décision. Et à ce jour, deux options s’offrent à lui : un retour au FC Barcelone ou une nouvelle aventure en Arabie saoudite. Si un accord a été annoncé il y a quelques jours pour une arrivée dans le pays du Golfe, le père du joueur a rapidement démenti cette information. Et selon plusieurs sources, Al-Hilal serait le club saoudien susceptible d’accueillir le septuple Ballon d’Or dans la Saudi Pro League.

À voir aussi : Le père de Lionel Messi sort du silence

« Le groupe est plus important pour moi qu’un joueur »

Si les fans d’Al-Hilal ont réclamé l’arrivée du joueur ce vendredi lors de la finale de la Coupe du Roi d’Arabie saoudite, le président du club – Fahd Bin Nafel – a été interrogé sur ce dossier, dans des propos rapportés par RMC Sport. « Ne me posez pas de questions sur Messi. Je ne vous dirai rien. Si quelque chose sort de notre service de presse, vous l’aurez. Le groupe est plus important pour moi qu’un joueur. Toute star qui vient dans notre club doit savoir que nous sommes un grand club. Notre objectif est d’améliorer (l’équipe). Si on se concentre sur une personne, on perd le groupe. »

En attendant, Lionel Messi retrouvera les terrains avec le maillot du PSG ce samedi soir face à l’AC Ajaccio. Après sa suspension suite à son escapade non-autorisée en Arabie saoudite, l’Argentin de 35 ans retrouvera sa place de titulaire dans l’attaque parisienne.