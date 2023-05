PSG / Ajaccio : Les notes des Parisiens dans la presse

Ce samedi soir, le PSG a régalé le public du Parc des Princes avec une large victoire face à l’AC Ajaccio (5-0). Et les Parisiens ont montré un visage sérieux pendant l’intégralité de la rencontre.

Mis sous pression par le RC Lens avant le match face à Ajaccio, le PSG n’avait pas le droit à l’erreur sur sa pelouse. Et les joueurs de Christophe Galtier ont répondu présents avec un festival offensif (5-0). Une rencontre marquée par le retour mitigé de Lionel Messi. Avec ce succès, les Rouge & Bleu reprennent six points d’avance en tête du classement et font un pas supplémentaire vers le titre de champion de France. Et le club parisien a pu compter sur un Kylian Mbappé buteur à deux reprises.

Mbappé se rapproche de son objectif, Messi transparent, Ruiz confirme

Et le numéro 7 parisien est le joueur le mieux noté du PSG dans le quotidien L’Equipe (8/10) : « Sa volée sur le 4e but est absolument lumineuse (54e) et confirme sa maîtrise parfaite de ce type de geste. Auteur sur une frappe peu appuyée du 3e but (47e), le Parisien prend ses distances au classement des buteurs (26) alors qu’avant le match il était au côté d’Alexandre Lacazette (24). Mais c’est une soirée où avec plus d’efficacité, il aurait pu encore gonfler ses statistiques. Pas aidé par les choix incertains d’Ekitike et les relais peu inspirés de Messi, il a aussi parfois manqué de justesse », résume L’E. De son côté, Le Parisien donne la note de 7.5/10 à l’international français : « Un peu court en première période, il fait la différence au retour des vestiaires d’une frappe freinée par Sollacaro (47e) puis d’une volée magistrale du droit (54e). »

Après sa suspension d’une semaine, Lionel Messi a été transparent pour son retour. « Il a essayé de mettre ses partenaires en avant, fait quelques bons décalages mais a aussi connu du déchet », rapporte LP, qui lui attribue la note de 4/10. De son côté, Fabian Ruiz a confirmé après sa bonne prestation face à Troyes la semaine passée. « Bien au-delà de son but assez splendide – extérieur du gauche (22e) -, l’ex-Napolitain s’est signalé par une grosse activité dans l’entrejeu. Avec des ballons récupérés mais surtout une volonté constante d’amener de la vitesse dans le jeu parisien », rapporte le quotidien sportif qui lui donne la note de 7/10.