Le PSG accélère dans le dossier José Mourinho

José Mourinho se place, de jour en jour, comme l’alternative la plus crédible à un départ de Christophe Galtier. En tout cas, en terre transalpine, on nous explique, ce jour, que le PSG est passé à l’attaque dans ce dossier.

Le PSG sera, dans les jours à venir, sacré champion de France. Un titre qui permettra au club de la capitale de devenir l’écurie la plus titrée de l’élite hexagonale à ce niveau. Pourtant, cet état de fait ne rehausse nullement la copie rendue par Christophe Galtier et ses hommes cette saison, loin s’en faut. Par voie de conséquence, l’actuel coach parisien devrait, selon toutes vraisemblances, être démis de ses fonctions une fois l’exercice conclu, c’est-à-dire le 3 juin prochain à l’occasion de la réception du Clermont Foot 63.

Luis Campos veut José Mourinho

C’est à ce moment-là que les décisions seront apparemment prises. Reste à voir si Christophe Galtier prendra réellement la porte et, si oui, qui sera désigné pour lui succéder sur le banc rouge et bleu. Et à ce petit jeu, c’est José Mourinho qui semble tenir la corde. En effet, cela fait un petit moment que le Mou est associé au PSG, que ce soit au sein de la presse française ou italienne. Nouvel exemple ce jour avec La Repubblica. Selon cette source, le PSG serait concrètement passé à l’action pour José Mourinho. Luis Campos aurait notamment échangé avec son compatriote afin de lui stipuler son désir de le voir prendre les rênes de l’effectif parisien la saison prochaine. Aux yeux du décideur francilien, l’actuel coach de la Roma incarnerait le candidat idoine. Pour sa part, l’homme de 60 ans serait agacé du manque de moyens qui seront mis à sa disposition au cours du prochain mercato.

Il souhaiterait pouvoir renforcer son effectif de manière convenable alors qu’une participation à la prochaine édition de la Ligue des Champions est toujours possible pour le club de la Louve. une situation qui obligerait les dirigeants romains à se projeter sans José Mourinho en 2023-2024. Même si l’intérêt du PSG est donc concret et que le principal intéressé ne serait, pour sa part, pas insensible à cette approche, La Repubblica nous précise toutefois qu’aucune décision ne sera prise avant que la saison en cours de tire son rideau. Surtout que la Roma a une finale d’Europa League à disputer.