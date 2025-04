Revue de Presse PSG : Aston Villa, Luis Enrique, Kvaratskhelia, Doué…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 10 avril 2025. Le PSG s’impose face à Aston Villa en quart de finale aller de Ligue des champions (3-1) et prend une option pour les demi-finales, La 100e réussie de Luis Enrique sur le banc parisien, les belles performances de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire du PSG face à Aston Villa – au Parc des Princes – dans ce quart de finale aller de Ligue des champions. Un succès 3-1 qui permettra au club de la capitale de se déplacer plus sereinement à Villa Park mardi prochain. Une belle performance des Parisiens marquée par deux réalisations somptueuses de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia puis un but du break signé Nuno Mendes en fin de rencontre. Mené au score sur la seule offensive des Villans, Paris a surtout eu les ressources mentales pour ne pas douter et renverser cette rencontre. Si cela n’a pas été le match le plus emballant des Rouge & Bleu sur la scène européenne, malgré 29 tirs et 75 % de possession, ils ont su construire leur succès patiemment face à un adversaire qui a refusé le jeu. « Ce jeudi matin, le PSG n’est toujours pas en demi-finales, mais il est à peu près là où il pouvait envisager d’être, après une première manche aussi compliquée, souvent fermée par le plan de jeu minimaliste d’Unai Emery, et qui aura seulement pris feu l’espace d’un quart d’heure, au début de la seconde période. » Les deux coups de génie de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia ont permis aux joueurs de Luis Enrique de se sortir de ce piège. Cela donne également raison au choix de départ du coach parisien de se passer de Bradley Barcola au coup d’envoi.

Après le but de Morgan Rogers (34e) sur la seule offensive du club anglais en première période, Désiré Doué a confirmé son excellente forme du moment (5 buts en 4 matches) grâce à une frappe puissante (39e). « Cela commence, vraiment, à faire beaucoup de choses magnifiques en peu de temps, et cette frappe enroulée sous la barre était aussi ce qu’il y avait de mieux à faire, vraiment, face à l’impossibilité de trouver des passes entre des lignes aussi resserrées. » Dans un quart d’heure de folie au retour des vestiaires, Khvicha Kvaratskhelia a fait preuve d’une qualité technique folle pour donner l’avantage aux champions de France (49e) sur l’une des rares actions où ils ont eu un peu d’espace. Par la suite, le PSG a poursuivi sa domination face au bloc-bas adverse et il a fallu attendre les dernières secondes du match pour voir Nuno Mendes donné un avantage plus confortable (90’+2). Fautif sur le but encaissé, le Portugais a offert à son équipe une vraie option pour les demi-finales de Ligue des champions. Mais avant cela, il faudra terminer le travail à Birmingham mardi prochain face à une équipe qui sera, cette fois-ci, obligée de prendre des risques dans le jeu. « Cette avance de deux buts, dans cette perspective, est fondamentale, parce qu’elle va modifier le rapport de force et peut permettre à Paris d’avoir des espaces dont il ferait son miel. »

Le quotidien sportif salue le travail de Luis Enrique, qui disputait son 100e match sur le banc du PSG (70 victoires, 19 nuls, 11 défaites). Il pourrait atteindre une deuxième demi-finale de Ligue des champions d’affilée depuis son arrivée à l’été 2023. Ce mercredi, son équipe a encore montré des ressources mentales pour renverser une situation défavorable après l’ouverture du score concédée. « Son équipe a renversé le cours de la soirée sans qu’il ne touche à rien, ou presque, au cours d’une seconde période de haute volée. » L’intensité des Rouge & Bleu au retour des vestiaires a permis de faire basculer le match en leur faveur. « Luis Enrique répète souvent que la gestion émotionnelle de l’événement par les joueurs est un facteur essentiel dans les grands rendez-vous. Entre la jeunesse de son effectif et les éléments personnels de ce quart de finale (retrouvailles avec Emery, Marco Asensio, passif d’Emiliano Martinez vis-à-vis des internationaux français…), il a diffusé tout au long de la soirée un sentiment de force tranquille », salue L’E. Le coach parisien n’est jamais paru crispé sur le banc. Après le but encaissé, il n’a montré aucune colère et a fait signe à ses troupes de se relever et de continuer. Il a surtout laissé exploser sa joie sur les buts de son équipe. Scène assez rare, après un redoublement de passes entre Vitinha et João Neves dans le rond central à la 90e minute, le technicien espagnol leur demande de jouer vers l’avant, ce qui amènera le but du break de Nuno Mendes. Avec cette 70e victoire en 100 matches, Luis Enrique possède le meilleur ration d’un entraîneur du PSG. Et en C1, il est aujourd’hui le coach avec le plus haut pourcentage de victoires (63,8 %) dans sa carrière, devant Guardiola (61,9) et Ancelotti (57,1).

Enfin, L’Equipe met en lumière le match de Khvicha Kvaratskhelia. L’international géorgien aura fait vivre un cauchemar à Axel Disasi, entré à la pause. Après l’avoir mystifié d’un crochet, le Géorgien a enchaîné avec une grosse frappe sous la barre pour donner l’avantage au PSG dans cette rencontre. Après avoir offert le but à Désiré Doué face à Angers (1-0) le week-end dernier, la recrue hivernale a été le joueur offensif le plus remuant hier soir au Parc des Princes avec cinq tirs et onze ballons touchés dans la surface. Il s’est surtout montré très mobile et généreux dans les efforts, notamment dans ses courses défensives et ses replis. C’est peut-être cette capacité à bien défendre qui lui a permis d’être titulaire, au détriment de Bradley Barcola. Kvaratskhelia a été hyper-actif sur le terrain, notamment en seconde période. « Ce type de production confirme qu’il est un joueur à part. Il a quelque chose de suranné dans sa technique (…) Il a des faux airs, dans un autre style, de Safet Susic », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette victoire méritée du PSG face à Aston Villa (3-1) en quart de finale aller de Ligue des champions. À la mi-temps de cette double confrontation, les Rouge & Bleu ont pris une belle option pour les demi-finales de la compétition. Le club de la capitale a profité d’un début de seconde période de haut vol pour prendre l’avantage dans cette rencontre. Comme Arsenal face au Real Madrid la veille, « les équipes qui jouent, qui osent, qui patientent et piquent ont gagné pour le plus grand bonheur du jeu et des audacieux. » La formation anglaise est venue au Parc des Princes pour éviter de prendre une valise, en posant un bloc-bas durant la totalité de la rencontre. « Après 90 minutes, l’évidence ne se discute pas : le PSG n’évolue pas à la même altitude que les Villans, même s’il faudra valider ce constat mardi à Birmingham. » En Angleterre, Luis Enrique ne changera pas son style de jeu : jouer, ne rien attendre, et tenter de marquer pour gagner comme si les deux équipes repartaient à 0-0. « Une bonne dose de solidarité la semaine prochaine, de la profondeur laissée dans le dos de Villa obligé de marquer, et leur talent collectif peuvent leur permettre d’accéder pour la deuxième année de suite aux demi-finales de la Ligue des champions. »

Enfin, le quotidien francilien fait un focus sur Désiré Doué. Le néo-international français a permis au PSG de ne pas douter dans ce match en égalisant cinq minutes après l’ouverture du score. Et de quelle manière. Il a renversé cette rencontre d’une frappe somptueuse sous la barre. Une métamorphose pour l’ancien Rennais, six mois après ses débuts très compliqués en Ligue des champions sur la pelouse d’Arsenal. « Un cadeau empoisonné qu’il n’avait pas su ouvrir, ni savourer, voilà ce qu’avait été pour le gamin né à Angers sa première titularisation face à Arsenal le 1er octobre dernier. » Devenu un titulaire en puissance, le numéro 14 des Rouge & Bleu a changé de dimension depuis la rencontre face à Salzbourg le 10 décembre dernier. Un match déclic pour le joueur de 19 ans avec un but et une passe décisive en seulement quelques minutes. « Le déclic pour Paris en Ligue des champions et aussi le sien, à titre individuel. Lui qui, jusque-là était aux yeux du staff encore en stage d’observation, s’est d’abord vu offrir une sorte de ‘contrat en alternance’ pour apporter son énergie en attaque avant d’être promu et soumis au même régime que les autres, Dembouz, Barcola ou Kvara, dans le processus de rotation. » Après son entrée en jeu remarquée face à Liverpool, Désiré Doué a été préféré à Bradley Barcola pour ce match aller face à Aston Villa. Preuve de son incroyable forme du moment, il a marqué cinq buts lors des quatre derniers matches. Avec 12 buts et 12 passes décisives cette saison, il est le joueur de moins de 20 ans le plus décisif derrière Lamine Yamal (FC Barcelone).