PSG / Aston Villa : les notes des Parisiens dans la presse

Ce mercredi soir, le PSG a pris une belle option pour les demi-finales de Ligue des champions après sa victoire méritée face à Aston Villa (3-1). Et deux joueurs ont ébloui cette rencontre de leur classe.

Le PSG devra terminer le travail à Birmingham mardi prochain. Victorieux d’Aston Villa (3-1) dans ce quart de finale aller de Ligue des champions, le club de la capitale a su se montrer patient pour faire sauter le verrou anglais dans une rencontre totalement dominée. Et les Parisiens ont répondu présents.

Kvaratskhelia et Doué en feu, Beraldo assure l’intérim, F.Ruiz inspiré

Si Ousmane Dembélé n’a pas eu son rayonnement habituel, il a pu compter sur les deux autres offensifs des Rouge & Bleu, à commencer par Désiré Doué qui obtient la meilleure note du match dans L’Equipe. « Une telle prestation pour un premier quart de finale de Ligue des champions à seulement 19 ans est celle d’un crack. Son but est un pur chef-d’oeuvre (39e). Après 20 minutes timides, il a déployé toute sa panoplie créative : du dribble, des inspirations délicieuses dans les petits espaces. Il pousse Martinez à deux parades (39e, 44e) et voit trois de ses tentatives face au but contrées. Une prestation rehaussée par un travail défensif efficace. » Si le PSG a autant dominé cette rencontre, il le doit aussi au travail de son trio de l’entrejeu à l’image de João Neves, qui récolte la note de 7/10 dans le quotidien sportif. « Malgré son petit gabarit, il en impose physiquement, notamment quand il faut presser et récupérer dans les pieds des adversaires. Après la mi-temps, il s’est montré très à son aise dans ce registre, contribuant à mettre Aston Villa sous pression constamment ou quasiment. Il signe un bon retour défensif (33e). Il avait pour consigne de marquer Tielemans. »

Recruté cet hiver, Khvicha Kvaratskhelia a connu une adaptation express chez les Rouge & Bleu. Et son excellent match a été sublimé par une réalisation d’une finesse technique de haut niveau. Sans surprise, l’international géorgien obtient la meilleure note du match (8/10), avec Désiré Doué, dans Le Parisien. « On a vu tout de suite qu’il avait des jambes. Particulièrement juste dans ses choix, il a été un véritable poison pour le pauvre Cash, remplacé dès la mi-temps par Disasi qui a vécu la même galère. Le Français est pris revers par le Géorgien qui marque d’une frappe sèche avec l’aide du poteau (2-1, 49e). Il a continué sur le même niveau d’intensité. » Autre joueur qui a performé, Fabian Ruiz. L’Espagnol de 29 ans confirme, au fil des matches, son importance dans l’entrejeu parisien et obtient la note de 7/10 : « Toujours très utile au pressing, l’Espagnol n’a pas surnagé dans l’impact, mais sa présence dans les courses a encore permis d’assurer l’équilibre de l’équipe. Il est monté d’un ton après la pause et décale bien Kvara en une touche (2-1, 49e). Habile, aussi, sur une feinte qui profite à Hakimi (58e). » Enfin, en l’absence de Marquinhos, suspendu, Lucas Beraldo a bien assuré l’intérim (6/10) : « Il a dû être vigilant pour gérer les mouvements de Rashford. Trop loin sur l’ouverture du score (0-1, 34e), il n’a pas été poussé dans ses retranchements non plus. Il réalise un joli tacle en dernier rideau, au retour des vestiaires (46e). Solide dans l’ensemble. »

Les notes du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 5 – Hakimi 6, Beraldo 5, Pacho 6, Nuno Mendes 6 – J.Neves 7, Vitinha 6, F.Ruiz 6 – Doué 8, Dembélé 6, Kvaratskhelia 7 / Luis Enrique 7

(Le Parisien) : Donnarumma 5 – Hakimi 7, Beraldo 6.5, Pacho 6.5, Nuno Mendes 6.5 – J.Neves 6.5, Vitinha 7, F.Ruiz 7 – Doué 8, Dembélé 6, Kvaratskhelia 8