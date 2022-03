Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 13 mars 2022. La rencontre face à Bordeaux, le match après l’élimination face au Real Madrid en Ligue des champions et les conséquences internes, l’accueil hostile du public, Navas vs Donnarumma, les onze probables.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque la préparation du PSG avant la rencontre face aux Girondins de Bordeaux. Un match qui se déroulera ce dimanche à 13 heures (Canal Plus Sport et Prime Video) à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. Avant ce match, le club avait décidé de renforcer sa sécurité au Camp des Loges suite à l’élimination en Ligue des champions en milieu de semaine. Concernant l’annulation de la mise au vert d’avant-match, les raisons divergent mais « une chose est certaine : il n’y a pas eu de rassemblement ce samedi soir et les joueurs se retrouveront seulement ce dimanche matin. » Pour ce match, Mauricio Pochettino pourrait aligner un onze identique que celui face à Madrid, à l’exception de Marco Verratti, suspendu. L’Italien pourrait être remplacé par Gana Gueye au coup d’envoi. De leur côté, Sergio Ramos, Layvin Kurzawa, Juan Bernat, Ander Herrera et Angel Di Maria sont à l’infirmerie. Reste à savoir quel gardien sera aligné dans le but parisien entre Gigio Donnarumma et Keylor Navas. « Face à une alternance qui a volé en éclat à Madrid, il faut désormais s’attendre à tout. »

Le quotidien francilien se penche sur le cas de Gigio Donnarumma. Après son erreur à Madrid, le portier italien doit se relever et peut compter sur le soutien de nombreuses personnes. Si sa prise de risque est réelle sur le premier but encaissé au Santiago Bernabéu, « elle résulte aussi de la demande du staff, qui insiste sur les relances et le jeu court depuis quelques semaines. Personne en interne n’en veut à Gigio. » Après un message posté sur les réseaux sociaux, le champion d’Europe 2021 garde toute la confiance du club et de Mauricio Pochettino. Mais ce dimanche, son concurrencent, Keylor Navas, devrait prendre place dans les cages des Rouge & Bleu. L’Italien a également reçu le soutien de son compatriote et ancien portier du PSG, Gianluigi Buffon. « Les erreurs comme la sienne sont utiles. Elles font partie de l’apprentissage. Je suis sûr qu’elles n’ont aucune répercussion négative, et puis il a déjà montré qu’il avait la force nécessaire pour pouvoir surmonter des moments aussi délicats. » Sous contrat jusqu’en 2026, Gigio Donnarumma « reste l’option n°1 pour les prochaines saisons du PSG. L’une des quelques valeurs sûres d’un club en plein doute. »

XI probable du PSG (Le Parisien) : Navas (ou Donnarumma) – Hakimi, Marquinhos (c), Kimpembe, Mendes – Danilo, Paredes, Gueye – Messi, Mbappé, Neymar

Enfin, Le Parisien met en avant le retour des joueurs du PSG au Parc des Princes. « Des retrouvailles qui s’annoncent électriques. » Dans un communiqué, les membres du Collectif Ultras Paris (CUP) ont déjà expliqué qu’ils allaient exprimé leur mécontentement ce dimanche. Une méthode déjà appliquée par le passé. « En 2019, après la débâcle contre Manchester United, les joueurs avaient été accueillis pour leur retour au Parc, lors d’un entraînement, par une nuée de sifflets, d’insultes et la fumée épaisse de fumigènes. » Plus récemment contre Rennes, début février, quelques banderoles ont été déployées critiquant notamment la politique du club, la direction et les joueurs. Pour le moment, les actions prévues par le CUP restent assez floues mais « les bruits de couloirs convergent dans la même direction, et font état d’une série de protestations concrètes : grève des chants durant toute la rencontre, banderoles assassines ou encore huées nourries lors de l’apparition des joueurs sur la pelouse. » D’autres supporters pourraient exprimer leur ras-le-bol d’une autre façon en boycottant le match face aux Girondins de Bordeaux.

De son côté, L’Equipe revient sur les conséquences en interne suite à cette défaite face au Real Madrid. Quelques minutes après le coup de sifflet à Santiago Bernabéu, le silence dans le vestiaire parisien était lourd, sans un bruit. « Dans des discussions informelles avec leurs proches, certains joueurs reprochent l’absence de leaders capables de remobiliser le groupe à 1-1 ou 1-2. » Apprécié pour sa bienveillance, le capitaine Marquinhos « n’est pas perçu comme à même de remplir cette fonction. Et son absence de sérénité mercredi, dans les moments brûlants, n’a pas échappé à certains de ses coéquipiers. » Certains joueurs ne sont pas surpris de cette défaite tant les Parisiens ont montré peu de garanties dans le jeu depuis le début de la saison. « ‘Est-ce que vous avez vu un match complet du PSG cette saison ? Non. Donc est-ce qu’on peut être surpris ?’, lâchait, lucide, ces dernières heures, un titulaire étranger à ses proches », rapporte le quotidien.

De son côté, Nasser al-Khelaïfi, ne comprend toujours pas ces quelques minutes où le club s’est effondré. Il avait notamment insisté sur l’importance de ce match et « ne comprend pas comment ce match retour a pu basculer. Et, en privé, cible les joueurs. » D’autres dirigeants critiquent également la surprotection d’un groupe « à qui on ne peut rien demander sans que cela soit compliqué. » Concernant Mauricio Pochettino, il a été marqué par l’évènement, comme il l’a expliqué en conférence de presse d’avant-match.

L’alternance des gardiens est également évoquée par le quotidien sportif, surtout après l’erreur de Gigio Donnarumma face au Real Madrid. Et pour ce match face aux Girondins de Bordeaux, Keylor Navas devrait retrouver une place de titulaire. « Depuis qu’il a rejoint la capitale en 2019, jamais le Costaricien n’a commis de faute sur ce type de situations », même si quelques erreurs ont eu lieu cette saison face à Lens (1-1) et Nantes (3-1 avec un carton rouge). Sans surprise, le portier de 35 ans a mal vécu le choix de ne pas disputer ce 8e de finale retour face à son ancien club, « et cela l’a conforté dans ses envies de départ en fin de saison. » Mais, le Costaricien est apparu souriant au Camp des Loges malgré sa déception du milieu de semaine. « Sans être des grands amis, les deux portiers ont repris leur collaboration bon an mal an. »

XI probable du PSG (L’Equipe) : Navas – Kehrer, Marquinhos (c), Kimpembe, Mendes – Gueye, Danilo, Wijnaldum – Messi, Neymar, Mbappé

L’Equipe se concentre également sur l’accueil hostile qui attend les joueurs et la direction du PSG ce dimanche au Parc des Princes. En effet, dans un communiqué publié ce samedi, le CUP compte bien exprimer sa colère. « Au sein du CUP, il existe deux axes. Un radical, qui prône des actions fortes quitte à être interdits de stade, un autre moins jusqu’au-boutiste, qui ne veut pas gâcher tout le travail mené pour revenir au stade et ainsi ne pas se mettre à dos la direction et les pouvoirs publics, qui ont déjà les ultras dans le collimateur depuis plusieurs mois. » Ainsi, une grève d’encouragements, des banderoles, des fumigènes et une désertion du Virage Auteuil pourraient avoir lieu cet après-midi. Et afin d’éviter tout débordement, la sécurité sera renforcée aux abords du Parc des Princes et au sein du stade. « Deux cent cinquante policiers, soit quatre forces, une de plus qu’à l’accoutumée, ont été mobilisés pour assurer le maintien d’ordre, ainsi qu’un millier de stadiers environ. »

De son côté, Sud-Ouest espère que les Girondins de Bordeaux, lanterne rouge du championnat, profiteront de la désillusion parisienne en C1 et de l’ambiance particulière au stade pour tenter de faire un résultat. Mais « moins bonne nouvelle pour les Girondins, le club de la capitale a l’habitude de s’en remettre en L1. Après la claque à Barcelone (6-1) en 8e de finale retour de Ligue des Champions 2017, les hommes d’Unaï Emery avaient battu Lorient 2-1. Après celle contre Manchester United (2-0, 1-3), ceux de Thomas Tuchel avaient étrillé Dijon (4-0). Après les revers moins infamants contre Manchester City en 2016 (quart de finale) comme face au Real Madrid (8e de finale) déjà en 2018, les Parisiens avaient écrasé Caen (6-0) et Metz (5-0). » Reste à savoir comment les Bordelais vont aborder cette rencontre. En pressant haut ou en contenant les Parisiens afin de procéder en transition et attaques rapides à l’image de Nantes (3-1) et de Nice (1-0).

Enfin, Le Journal du Dimanche revient sur cette nouvelle désillusion parisienne en Ligue des champions, la troisième en cinq ans. « Dépit, gâchis, honte s’ajoutent à l’incompréhension alors que le monde extérieur déroule la chaîne de responsabilités, en premier lieu celles de l’état-major » Lors des deux naufrages précédents (Barcelone et Manchester United), les deux coaches étaient restés au club tandis que des changements avaient eu lieu au poste de directeur sportif à l’issue des saisons (Olivier Létang et Antero Henrique). « Reste qu’Emery et Tuchel étaient dans la première année de leur contrat. Pas Pochettino, dont le mariage avec Paris n’a jamais transpiré le bonheur. » La principale priorité parisienne dans les semaines à venir sera de remporter le 10e titre de champion de france de l’histoire du club. Mais reste à savoir comment les Rouge & Bleu vont aborder les prochaines rencontres. Avec Tuchel en 2019, le PSG avait concédé 4 défaites et 2 nuls en 11 journées, avec une finale perdue en Coupe de France.