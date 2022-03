Quel onze du PSG face aux Girondins de Bordeaux ?

Après sa désillusion en Ligue des champions, le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche en début après-midi (13h sur Canal Plus Sport et Prime Video) à l’occasion de la 28e journée du championnat. Pour cette rencontre, les Rouge & Bleu accueilleront – dans une ambiance particulière – la lanterne rouge du championnat, les Girondins de Bordeaux. Si Sergio Ramos est un habitué du point médical des Rouge & Bleu, il a été récemment rejoint par Juan Bernat, Layvin Kurzawa et Angel Di Maria. De son côté, Ander Herrera soigne toujours son infection à l’oeil tandis que Marco Verratti est suspendu.

Ainsi, le coach parisien pourrait partir avec un onze quasi identique que celui aligné face au Real Madrid. Dans le but, Keylor Navas pourrait retrouver une place de titulaire. En défense, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes sont annoncés titulaires. Un doute subsiste au poste de latéral droit entre Achraf Hakimi et Thilo Kehrer. Au milieu de terrain, Danilo Pereira et Leandro Paredes sont attendus. Ils pourraient être accompagnés par Idrissa Gueye ou Georginio Wijnaldum. En attaque, pas de surprise avec les titularisations de Neymar Jr, Kylian Mbappé et Leo Messi