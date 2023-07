Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 2 juillet 2023. Focus sur le nouveau centre d’entraînement du PSG à Poissy, une installation en plusieurs temps, Lucas Hernandez a signé son contrat avec les Rouge & Bleu.

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur le nouveau Training Center du PSG à Poissy. Après trois ans de travaux, les Parisiens s’entraîneront dans ce nouvel établissement dès cette semaine. Si les parties pour accueillir les équipes de judo et handball sont encore en travaux, « il faut avancer de quelques centaines de mètres pour entrevoir les premières parties déjà achevées. Au sommet des lieux, se trouve le secteur réservé aux professionnels. Une métaphore imaginée par le club pour montrer à ses jeunes pousses qu’il est possible de gravir les échelons – et la butte – jusqu’à atteindre l’équipe première. » Les joueurs professionnels se retrouveront dans un espace confortable avec 43 chambres dédiées aux mises au vert et à la récupération, un restaurant d’équipe, un centre de soins, une école pour les enfants et même une salle blindée en cas d’intrusion. Le total de l’opération aura coûté entre 250 et 300M€.

L’ancien maire de Poissy devenu député, Karl Olive, a exprimé son enthousiasme face à ce centre d’entraînement flambant neuf : « Ce sera le plus beau centre d’entraînement au monde. Même comparé à celui du Real Madrid, que j’ai également visité, c’est un joyau. Il va être extraordinaire, j’ai encore des frissons de ma dernière visite. Ce qui est appréciable, c’est que même si c’est évidemment énorme, on n’est pas sur du chic exubérant mais plutôt sur du chic fonctionnel. » Ce nouveau centre d’entraînement permet aussi de mettre la lumière sur la ville de Poissy. Les taxes payées par le PSG, environ 2M€ annuel, iront directement à la communauté urbaine. « Les premières répercussions s’en font déjà ressentir avec l’investissement d’une nouvelle route et d’une piste cyclable autour du centre d’entraînement. »

Mais les travaux ne sont pas encore terminés pour accueillir toutes les sections du club. L’équipe masculine de football sera la première à découvrir ce nouveau Training Center. Même si la reprise n’a toujours pas officiellement été communiquée, les Parisiens devraient reprendre le chemin de l’entraînement le 10 juillet prochain. Il n’y aura pas grand monde puisque la majorité de l’effectif sera encore en vacances en raison des matches internationaux du mois de juin. « Une partie des tests de reprise aura lieu à Poissy mais pas l’intégralité et le PSG devrait pour la dernière fois encore faire appel à des prestataires extérieurs pour certains examens. »

L’installation de toutes les sections se fera en plusieurs étapes. Après l’équipe masculine dans quelques jours, il faudra attendre début 2024, en janvier à priori, pour voir l’équipe féminine débarquer dans ce centre d’entraînement, accompagnée du centre de formation garçons, de la fondation et l’association PSG. Puis après les Jeux Olympiques 2024, les sections handball et judo seront accueillies. « Mais tous les détails de cette deuxième phase ne sont pas encore actés. Par exemple, les judokas de la section PSG s’entraînent à l’Institut national du sport, de l’expertise et de la Performance (INSEP) dans le Bois de Vincennes et il n’est pas certain qu’ils viennent jusqu’à Poissy pour une séance de temps en temps », précise L’Equipe. Enfin, la construction d’un stade de 5.000 places est en suspens. « Sans avoir été totalement abandonné, le projet n’est plus certain. D’autant que le club prend à sa charge une partie des travaux de rénovation du terrain principal, de la tribune et des vestiaires du Stade George-Lefevre à Saint-Germain-en-Laye où il compte toujours faire évoluer l’équipe féminine mais aussi la Youth League. » Une clinique doit aussi voir le jour mais sa date d’ouverture n’est pas encore connue, car elle pourrait notamment concurrencer l’hôpital Poissy/Saint-Germain-en-Laye. Comme pour le centre Ooredoo, le PSG discute avec des partenaires pour donner un naming à son nouveau centre d’entraînement. « Le naming du camp des Loges était valorisé autour de 5 M€ environ. Le prix du nouvel écrin parisien de Poissy devrait en valoir davantage. »

Enfin, le quotidien sportif confirme que Lucas Hernandez est un joueur du PSG. Le défenseur de 27 ans a déjà signé son contrat avec les Rouge & Bleu ce vendredi, après avoir passé sa visite médicale à Paris. « Il devrait participer à la reprise de l’entraînement le 10 juillet, après avoir profité de quelques jours de repos accompagnés d’un programme d’entretien individuel. »

De son côté, Le Parisien n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.