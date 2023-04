PSG / OL : les notes des Parisiens dans la presse

Ce dimanche soir, le PSG a livré une nouvelle prestation indigente et s’est incliné pour la deuxième fois d’affilée au Parc des Princes en Ligue 1. Et face à l’OL (0-1), l’ensemble de l’équipe n’a pas été au niveau.

Les rencontres se suivent et se ressemblent trop souvent pour le PSG en cette année 2023. En 18 matches disputés depuis la nouvelle année, les joueurs de Christophe Galtier ont subi leur 8e revers toutes compétition confondues, une première depuis 2001. À cela s’ajoute un deuxième match d’affilée sans marquer au Parc des Princes, après la défaite face au Stade Rennais (0-2) il y a deux semaines. Et comme face aux Bretons, les Rouge & Bleu n’ont rien montré pour espérer un autre résultat.

Le duo Messi-Mbappé ne fait plus peur

Si depuis le début de saison, la défense et le milieu de terrain étaient pointés du doigt, l’attaque arrivait souvent à faire la différence grâce à son trio offensif Messi-Neymar-Mbappé. Mais depuis la blessure du Brésilien, les deux autres offensifs n’arrivent plus à peser sur les défenses adverses. Et une nouvelle fois Kylian Mbappé et Lionel Messi ont déçu. Les deux joueurs ont récolté la note de 3/10 dans le quotidien L’Equipe. L’Argentin, « a été impliqué sur pas mal de situations mais à chaque fois ou presque il y a eu un petit quelque chose qui a tout gâché (…) Un chiffre symbolise son match : il a perdu 26 ballons. » De son côté, le Français n’a pas fait mieux. « Il s’est créé très peu de situations. Après la pause, il a disparu, étant très peu trouvé par ses partenaires. Une prestation insuffisante. »

🔘2 défaites de suite au Parc



🔘8 défaites en 2023



🔘 Piteuse élimination en LDC



🔘 Sorti par l’OM en CDF



Peut-on parler de crise ?! pic.twitter.com/ruEk4CFUtB — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 2, 2023

Verratti et Hakimi, deux autres cadres pas au niveau

Mais Lionel Messi et Kylian Mbappé ne sont pas les seuls cadres à ne pas être à la hauteur. Achraf Hakimi et Marco Verratti ont une nouvelle fois affiché un niveau de jeu inquiétant. De retour de blessure, le Marocain a été transparent et reçoit la note de 2/10 dans le quotidien Le Parisien. « Sa frappe à la 82e a confirmé sa… présence sur le terrain. Il a oublié Barcola sur l’ouverture du score de l’OL (56e) et a traversé ce match comme si l’événement ne le concernait pas. Un comportement inexplicable, même si la faculté de Messi à ne jamais jouer avec lui a de quoi le faire déprimer », observe LP. De son côté, Marco Verratti (4/10) a dû quitter ses partenaires plus tôt en raison d’un pépin physique. Mais ses 60 minutes passées sur le terrain n’ont pas été marquantes. « L’international italien n’est pas en forme olympique et Laurent Blanc, qui le connaît par coeur, avait compris qu’il fallait le mettre sous pression. Il tente de mettre un peu d’ordre, mais l’équipe est tellement désorganisée que son influence reste extrêmement limitée. »