Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 28 mars 2022. Delphine Verheyden donne les raisons du boycott de Kylian Mbappé lors des opérations marketing des Bleus, les deux Parisiens de l’Equipe de France pressentis pour débuter face à l’Afrique du Sud et l’interview de l’ancien des Rouge & Bleu, Blaise Matuidi.

Dans son édition du jour, L’Equipe a obtenu un entretien avec l’avocate de Kylian Mbappé, Delphine Verheyden. Cette dernière revient notamment sur le choix de l’attaquant français de ne pas participer aux opérations marketing avec l’Equipe de France la semaine passée. Elle remet notamment en cause la durée de la signature de la convention. « Ce document entre en vigueur au moment de sa signature et arrive à échéance cinq ans après le terme de sa carrière pro. C’est la première chose qui nous pose problème. Pour Kylian, ça devrait donc aller de ses 18 ans jusqu’à ses 40 ans en gros. Ce n’est pas réaliste de prendre un engagement si long. Cette convention a été rédigée en 2010 et le monde de 2022 n’a plus rien à voir avec celui de l’après Knysna. C’est mathématique et philosophique pour nous. »

La spécialiste du droit à l’image estime notamment que les joueurs doivent être en harmonie avec les publicités auxquelles ils participent. « Kylian est un athlète de la nouvelle génération. À la sortie de la Coupe du monde (2018), Kylian a essayé, malgré le nombre invraisemblable de propositions reçues, d’avoir toujours une ligne dans ses choix. Plutôt que de la nourriture pouvant conduire à l’obésité, il a fait un choix en allant vers « Good Goût » qui est une marque de nourriture bio pour enfants. Cela ne veut pas dire que lui-même est totalement irréprochable dans ce qu’il consomme, mais plutôt qu’il veut porter les bons messages vers les plus jeunes qui sont influencés par leurs idoles. »

Delphine Verheyden est également revenue sur la vente des maillots. « On met à part les maillots officiels. Sur ces maillots, qui a un droit ? La FFF, l’équipementier (Nike) et le joueur. Si on met le nom du joueur sur le maillot, il devrait toucher quelque chose. Libre à chacun ensuite de décider s’il veut conserver cet argent ou en faire bénéficier le football d’en bas. C’est en cela que Kylian veut intervenir sur ce qu’il génère. »

De son côté, Le Parisien a accordé un entretien à l’ancien milieu de terrain du PSG, Blaise Matuidi. Le champion du Monde 2018 est revenu sur le bilan de QSI depuis le rachat du club. Il estime notamment que le PSG doit être représenté par davantage de joueurs provenant du club. « Quand on revisite les meilleures années du Real ou du Barça, on retrouve 5 ou 6 joueurs espagnols. Cette base-là me semble importante pour permettre au PSG de s’installer parmi les très, très grands. Les dirigeants sont assez intelligents pour savoir ce qu’il convient de faire. Aujourd’hui, on doit quand même se réjouir de ce qu’est devenu le PSG. Pour être arrivé au début de l’ère qatarienne (2011), je mesure mieux le chemin parcouru. Il aurait été difficilement envisageable, voici encore quelques années, d’imaginer Mbappé, Messi et Neymar réunis sous le maillot parisien. » Les meilleurs extraits de l’entretien à découvrir ici sur notre site.

Enfin, le quotidien francilien rapporte que Kylian Mbappé a participé « tout sourire » à l’entraînement de dimanche. Victime d’une infection ORL la semaine passée, l’attaquant du PSG avait manqué le match face à la Côte d’Ivoire. Normalement, il devrait fêter sa 54e sélection face à l’Afrique du Sud ce mardi. Egalement absent lors du dernier match en raison d’une bronchite, Presnel Kimpembe est également pressenti pour débuter ce match.