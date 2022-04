Cet été, beaucoup de joueurs et de grands joueurs arrivent en fin de contrat. C’est le cas de Kylian Mbappé au PSG, ou d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Ce dernier est annoncé dans le viseur des Rouge & Bleu, et pour certains, il aurait déjà un accord avec le club de la capitale, alors que pour d’autres, l’international français veut rester au Barça et l’a fait savoir à ses coéquipiers. Présent en conférence de presse, son entraîneur – Xavi – a été interrogé à ce sujet.

« Je le vois très heureux, très impliqué dans le projet depuis mon arrivée. Je n’ai rien à redire. C’est à lui de décider. Il fait une différence pour nous, il donne des passes décisives, dans notre façon de jouer c’est très important à cause de la façon dont je veux jouer, car en un contre un il est très bon.«